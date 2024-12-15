Почнуть діяти нові уніфіковані графіки: як відключатимуть світло 16 грудня

Україна продовжує жити за графіками відключень світла. В Укренерго повідомили, як відключатимуть електроенергію у понеділок, 16 грудня.

Цього дня графіки діятимуть з 7:00 до 20:00. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

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Як відключатимуть світло 16 грудня

Час застосування та обсяг обмежень електропостачання 16 грудня будуть такими:

07:00 – 08:00 – одна черга відключень,

08:00 – 12:00 – дві черги відключень,

12:00 – 15:00 – півтори черги відключень,

15:00 – 17:00 – дві черги відключень,

17:00 – 19:00 – півтори черги відключень,

19:00 – 20:00 – одна черга відключень.

Також будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу – 07:00 – 21:00.

Нагадаємо, що причиною відключень стали пошкодження енергооб'єктів внаслідок ракетно-дронових атак Росії впродовж листопада та грудня.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", – додали в Укренерго.

Там також наголосили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися, а актуальну інформацію можна знайти на ресурсах обленерго.

Зверніть увагу! З 15 грудня в Україні діятимуть нові графіки погодинних відключень – їх в усіх областях уніфікують для рівномірного розподілу обмежень та справедливості між регіонами.

Скільки ще будуть відключення світла в Україні

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що наразі найскладніша ситуація зі світлом на півдні України, також є проблеми у західних областях. Але, за його словами, роботи із відновлення йдуть швидко.

Остання атака по енергетиці 13 грудня була не настільки важкою, ніж минулі. Попри значну кількість роботи, критичних загроз для енергосистеми нема.

Втім, всі мають розуміти, що обмеження світла цієї зими триватимуть постійно, а особливо зараз, коли пройшла третя поспіль з інтервалом буквально 10 днів масована атака й одночасно знизилась температура. Коли на вулиці мінус 8 – 10, то споживання значно зростає,

– зауважив Харченко.

Він спрогнозував, що обмеження електропостачання в Україні триватимуть практично до кінця зими.