31 грудня, 18:56
Оновлено - 19:12, 31 грудня
Як відключатимуть світло в Україні 1 січня 2026 року
Основні тези
- 1 січня 2026 року графіки обмеження електроенергії будуть задіяні в усіх областях України.
- Через російські атаки значна частина споживачів залишилась без світла, зокрема в Донецькій, Запорізькій, Харківській, Одеській та Київській областях.
Україна досі ліквідовує наслідки російських ударів по своїй енергетичній інфраструктурі. На жаль, вимкнення світла за графіком продовжаться і в новому році.
У четвер, 1 січня 2026 року, графіки обмеження електроенергії будуть задіяні в усіх областях України, передає 24 Канал із посиланням на Укренерго.
Коли не буде світла 1 січня 2026 року?
У компанії зауважили, що ситуація в енергосистемі може змінитись.
Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з'являється за графіком -будь ласка, споживайте її ощадливо!,
– закликали в Укренерго.
- Нагадаємо, що внаслідок російських атак станом на 31 грудня значна частина споживачів знеструмлена у Донецькій, Запорізькій та Харківській областях.
- На Одещині через ворожі удари без електропостачання залишилися понад 170 тисяч споживачів.
- На Київщині внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 27 грудня без електропостачання – близько 1000 споживачів у Броварському районі.
- Через несприятливі погодні умови повністю або частково знеструмлені 43 населені пункти у Хмельницькій та Тернопільській областях.