У четвер, 1 січня 2026 року, графіки обмеження електроенергії будуть задіяні в усіх областях України, передає 24 Канал із посиланням на Укренерго.

Дивіться також У Рівному раптово зникало світло у багатьох районах міста: що стало причиною відключення

Коли не буде світла 1 січня 2026 року?

У компанії зауважили, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з'являється за графіком -будь ласка, споживайте її ощадливо!,

– закликали в Укренерго.