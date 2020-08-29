29 серпня відзначають День пам’яті захисників України. З цієї нагоди в українських містах відбулися акції вшанування Героїв, що загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Запоріжжя

Жалобні заходи тут пройшли на Алеї захисників України у парку Металургів. Вклонитися героям прийшли родичі та побратими загиблих Героїв, представники міської та обласної влади, військовослужбовці Збройних Сил України та Національної гвардії України, волонтери, активісти та небайдужі містяни. Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОДА.

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Учасники заходу вшанували хвилиною мовчання загиблих на Донбас українських бійців і поклали квіти до пам’ятних знаків із портретами запорізьких бійців, які загинули на Донбасі.

29 серпня – День пам’яті загиблих захисників України. Наша держава вже вдруге відзначає цю сумну дату. Проте, герої не вмирають! Вони назавжди живуть у наших серцях і думках,

– зауважив голова Запорізької ОДА Віталій Боговін.

Крім того, під час мітингу-реквієму ветеран війни на Донбасі, голова Запорізької міської організації ветеранів АТО Михайло Пирог наголосив, що пам’ять про наших полеглих воїнів дозволяє Україні рухатися вперед.

"Допоки ми – живі, ми будемо пам’ятати. Вся ця пам'ять ще й надає можливість розбудовувати нашу державу тому, що саме заради майбутнього України хлопці та дівчата віддали найдорожче – життя", – зазначив він.

Також представники християнських церков провели 29 серпня спільний молебень на Кушугумському цвинтарі, де у 2014 – 2015 року було поховано 118 загиблих на Донбасі невідомих бійців, переважно в Іловайській трагедії. Після молебню його учасники вони поклали квіти та блакитно-жовті прапорці на могили невідомих солдат, передає "Радіо Свобода".

Як вшанували пам'ять загиблих захисників України у Запоріжжі (Фото: пресслужба Запорізької ОДА, "Радіо Свобода")

Суми

У цьому місті вранці на Алеї Героїв розпочався мітинг-реквієм, присвячений загиблим захисникам України. Вшанувати пам'ять полеглих прийшли бойові побратими, родичі загиблих. Грав воєнний оркестр. Завершилося все загальнонаціональною хвилиною мовчання. Також учасники заходу поклали квіти до меморіалу полеглим Героям.

День пам’яті захисників України в Сумах: дивіться відео

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Харків

У Харкові в День пам’яті захисників України люди прийшли до монументу біля Академії Нацгвардїі. Серед присутніх були рідні загиблих, представники Інституту нацпам'яті, нацгвардійці та представники спілки ветеранів АТО. Про це пише Суспільне.

Учасники жалобного заходу мали на одязі символи Дня пам’яті – соняхи. Також вони принесли квіти. На мітингу грав оркестр.

Пам’ятний захід також пройшов на Алеї Слави на міському кладовищ. Сім’ї загиблих, волонтери та бійці АТО вшанували вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання та виконали гімн України, передає Укрінформ.

На Харківщині поховано 208 осіб, загинули на Донбасі. Понад 300 осіб отримали інвалідність під час бойових дій. Загалом більше ніж 15 тисяч жителів області мають статус учасників бойових дій. Територіальна цілісність держави особливо важлива для приграничної Харківщини, яка п’ять років тому опинилася під реальною загрозою окупації,

– зазначив у своєму слові на заході заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк.

Як вшановували пам'ять полеглих Героїв у Харкові (Фото: Суспільне, пресслужба Харківської ОДА, Укрінформ)

Дніпро

В головному місті на Дніпропетровщині жалобні заходи пройшли на Алеї пам’яті біля облдержадміністрації. Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОДА.

Віддати данину пам’яті загиблим воїнам прийшли рідні загиблих, ветерани війни на Донбасі, представники обласної та місцевої влади, небайдужі українці. Багато хто на одязі мав соняхи пам’яті – як символ скорботи за загиблими

На завершення учасники заходу долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання та поклали квіти до меморіалу. Також грав військовий оркестр. Крім того, на честь Героїв пролунав залп із автоматів.

Син дуже хотів бути морпіхом. Я не пускала його на війну, ховала документи, але він все одно пішов. Загинув 20 березня 2017 року під Водяним. Того дня дуже багато хлопців загинуло,

– розповіла Любов Польова.

День пам'яті захисників України в Дніпрі (Фото: пресслужба Дніпропетровської ОДА)

Львів

У Львові вшановували захисників на Личаківському кладовищі та на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні. В обидвох місцях згадали та помолилися за Героїв, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Крім того, на Меморіалі підняли Державний прапор України за участю почесної варти Академії Сухопутних військ, оркестру та салютної групи. Опісля всі охочі мали змогу запалити лампадки та вшанувати пам'ять наших Героїв.

Також 29 серпня відбулася поминальна панахида у всіх храмах Львова. Участь у заходах брали як родичі загиблих Героїв, учасники війни на Донбасі, так і представники місцевої влади.

У цей день, напевно, до кінця ніхто з нас не може усвідомити, яку велику ношу, працю та любов проявили ці люди до свого ближнього. Ці люди не ділили інших, які були за спиною, на хороших і поганих. А з повнотою відповідальності та великої любові, не залежно від того, якими були інші люди, робили це для них. Вони робили це для кожного з нас,

– зазначив під час заходу на Меморіалі отець Богдан Возьняк з храму Покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ.

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День пам’яті захисників України: історія дати

У 2020 році в Україні вдруге відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни.

які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Таку пам’ятну дату своїм указом встановив президент України Володимир Зеленський. Про підписання документа глава держави поінформував під час урочистостей 24 серпня 2019 року.

Про підписання документа глава держави поінформував під час урочистостей 24 серпня 2019 року. Саме 29 серпня у 2014 році бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом на Донеччин і. Бойовики обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські силовики.

і. Бойовики обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські силовики. За офіційними даними, тоді загинули 366 українських військових і правоохоронців, 429 зазнали поранень, 128 потрапили в полон, 158 вважають зниклими безвісти.

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