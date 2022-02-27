Як виглядає Маріуполь після наступу російської орди: страшні фото
27 лютого 2022 , 15:41Читать новость на русском
Джерело:МАріупольська міська рада
Росія напала на Україну, тому наші ЗСУ вже 4 день дають відсіч ворогу. Окупанти руйнують міста й вбивають людей.
Зокрема, одним із міст, які серйозно постраждали є Маріуполь. Там розтрощені будинки, є руйнування інфраструктури.
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27.02.22. Маріуполь. Це так ви звільняєте нас, "брати-росіяни?" Ми – росіяни, українці, греки… Ми, маріупольці, вам цього не забудемо та не пробачимо. Ніколи. Як наші діди не пробачили Гітлеру та фашистам,
– заявляють мешканці.
Наслідки воєнних дій Росії / Фото Маріупольська міська рада
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