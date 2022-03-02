Як виглядає обстріляне село Небелиця на Київщині: кадри руйнувань

2 березня 2022 , 12:19
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Село Небелиця майже на кордоні між Київською та Житомирською областю на дорозі до столиці. Російські окупанти вирішили знизити й це село

В мережі опублікували відео зруйнованих будинків в селі Небелиця.

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На відео також показали й місця, куди влучили снаряди – там чималі вирви.

Відео наслідків обстрілу села російськими окупантами

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Автор: Ігор Саджениця