Як виглядає знищений Маріуполь після важких обстрілів: моторошні кадри

Окупанти продовжують буквально знищувати Маріуполь. У мережі показали кадри, як зараз виглядає місто, яке щодня атакують рашисти.

Маріуполь уже понад тиждень у блокаді окупантів. У місті відсутнє електропостачання, вода, тепло та мобільний зв'язок.

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Наші військові продовжують відбивати ворожі атаки, однак обстріли окупантів фактично нищать місто. На вулицях багато спалених автомобілів. Низка будинків просто зруйнована, у багатьох вибиті вікна через вибухи.

Також по місту багато слідів від ворожих снарядів. Окупанти ганебно атакують цивільну інфраструктуру міста, через що гине мирне населення. Крім того, орки уже кілька днів поспіль не пускають до Маріуполя гуманітарні конвої та розстрілюють їх.

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