Як виглядають будинки на Одещині, які вранці обстріляли з моря

Сьогодні вранці, 21 березня, окупанти із кораблів обстріляли Одесу. Внаслідок цих обстрілів пошкоджено кілька будинків.

Рятувальники зараз ліквідовують наслідки ворожого обстрілу.

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ДСНС України опублікували фото будинків, які зазнали пошкоджень.

Як виглядають будинки на Одещині після обстрілів ворога / Фото ДСНС

Нагадаємо, речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що, на щастя, ніхто з людей під час обстрілів не постраждав.

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