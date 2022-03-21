Як виглядають будинки на Одещині, які вранці обстріляли з моря
21 березня 2022 , 11:51Читать новость на русском
Джерело:ДСНС України
Сьогодні вранці, 21 березня, окупанти із кораблів обстріляли Одесу. Внаслідок цих обстрілів пошкоджено кілька будинків.
Рятувальники зараз ліквідовують наслідки ворожого обстрілу.
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ДСНС України опублікували фото будинків, які зазнали пошкоджень.
Як виглядають будинки на Одещині після обстрілів ворога / Фото ДСНС
Нагадаємо, речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що, на щастя, ніхто з людей під час обстрілів не постраждав.
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