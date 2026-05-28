У яких випадках військовий може звільнитися за сімейними обставинами: що каже закон
Під час воєнного стану та загальної мобілізації деякі військовослужбовці можуть звільнитися зі служби. Зокрема, таку можливість дають визначені законодавством сімейні обставини.
.Про які саме ситуації йдеться та який алгоритм звільнення – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Які причини для звільнення зі служби?
Серед підстав для звільнення зі служби – вагітність, догляд за дітьми та членами родини, опіка над особами з інвалідністю, а також загибель або зникнення безвісти близьких родичів.
Підстави, пов'язані з вагітністю та доглядом за дитиною:
- у зв'язку з вагітністю;
- під час перебування у відпустці для догляду за дитиною до трьох років;
- якщо дитина потребує домашнього догляду – до досягнення шести років за наявності медичного висновку.
Підстави, пов'язані з наявністю дітей:
- обидва з подружжя проходять військову службу та виховують дитину віком до 18 років – у такому разі право на звільнення може мати дружина;
- на утриманні військовослужбовця перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, за умови відсутності заборгованості зі сплати аліментів, що перевищує суму виплат за три місяці;
- особа самостійно виховує дитину до 18 років, зокрема якщо інший з батьків помер, зник безвісти, позбавлений батьківських прав або відсутній з інших законних підстав.
Підставою для звільнення також можуть бути сімейні обставини, пов'язані з вихованням та опікою над дітьми. Зокрема, це стосується військовослужбовців, які:
- усиновили дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, віком до 18 років;
- є опікунами, піклувальниками, прийомними батьками або батьками-вихователями;
- самостійно виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
- утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;
- виховують дитину з тяжкими захворюваннями або станами, зокрема онкологічними хворобами, дитячим церебральним паралічем, цукровим діабетом I типу, тяжкими ураженнями нервової системи, а також у разі необхідності трансплантації або паліативної допомоги, якщо інвалідність не встановлена та відсутні інші працездатні особи, зобов'язані її утримувати.
Право на звільнення зі служби мають і військовослужбовці, які здійснюють постійний догляд за:
- дружиною або чоловіком з інвалідністю I або II групи;
- дружиною або чоловіком з інвалідністю III групи, якщо інвалідність пов'язана з онкологічним захворюванням, втратою органів або кінцівок, психічним розладом чи паралічем;
- батьками або батьками дружини/чоловіка з інвалідністю I або II групи – за умови відсутності інших родичів першого чи другого ступеня споріднення, які можуть здійснювати догляд;
- недієздатною особою, над якою встановлено опіку; членом сім'ї другого ступеня споріднення з інвалідністю I або II групи – якщо відсутні інші родичі, здатні забезпечити догляд.
Загибель або зникнення безвісти близьких родичів:
- близькі родичі загинули або зникли безвісти під час участі в АТО, ООС або в ході відсічі збройної агресії проти України;
- родичу посмертно присвоєно звання Героя України за участь у Революції Гідності.
Важливо! Для звільнення зі служби військовослужбовець повинен подати рапорт разом із документами, що підтверджують наявність відповідних підстав. У цьому рапорті обов'язково зазначається причина звільнення, а також вказується, чи є бажання продовжувати службу у військовому резерві ЗСУ за відповідною військово-обліковою спеціальністю.
Окрім цього, необхідно вказати назву ТЦК та СП, до якого має бути передана особова справа.
За законом, командир зобов'язаний розглянути поданий рапорт у найкоротші строки, але не пізніше ніж протягом 48 годин з моменту його подання. За результатами розгляду ухвалюється рішення та видається відповідний наказ про звільнення зі служби або про відмову у його задоволенні.