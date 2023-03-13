Як військовозобов'язаним підготуватися до мобілізації: поради від воїна Павла Вишебаби

Вже понад рік у країні триває повномасштабне вторгнення, а заразом і мобілізація. Військовозобов'язаним українцям, яких можуть призвати на службу, варто готуватися до війни наперед.

Про це зазначив військовий командир відділення 68-ї окремої єгерської бригади Сухопутних військ ЗСУ Павло Вишебаба в ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 Каналу. Український воїн дав декілька порад, як підготуватися до мобілізації військовозобов'язаним українцям – розповімо про них далі.

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На війні біцепси не допоможуть – треба тренувати спину

Військовозобов'язаних, які зараз живуть мирним життям, можуть рано чи пізно мобілізувати й вони опиняться на війні. Таким громадянам варто наперед підготуватися до військової служби.

Військовий Павло Вишебаба радить тренувати спину. Він пояснює, що на службі у будь-якому випадку доведеться щось носити на собі, наприклад, – броню.

У багатьох захисників спина не витримує таких навантажень – з'являється сколіоз та інші проблеми опорно-рухового апарату. Тому потрібно тренувати спину, а не качати біцепси, зазначає Вишебаба.

Також корисно дивитися на ютубі ролики про те, як працюють різні види озброєння. Зазначимо, що у мирний час Павло Вишебаба не був військовим, а вперше автомат побачив наочно лише 24 лютого.

Перевірте, які у нас на озброєнні є гранатомети, протитанкові засоби і гляньте відео, як ними користуватися. Там дуже просто розповідають, без якоїсь фізики. Якщо кілька разів глянути, то вже буде розуміння. Я всім раджу такий лайфхак. Навіть тим, кого нещодавно мобілізували,

– додає військовий.

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Ротація є необхідною, адже з часом військові втрачають пильність

Повномасштабне вторгнення росіян триває вже понад рік. Бійців необхідно заміняти, аби вони могли відпочити.

Втрачається пильність через емоційну та фізичну втому. Люди починають нехтувати безпекою. Вони настільки звикають до того, що можуть померти в будь-яку секунду, що вже перестають берегти своє життя,

– пояснив Павло Вишебаба.

Ефективність військових падає, коли вони дуже довго перебувають у зоні бойових дій. Тому, констатує командир бригади, лише донатами не переможеш – війську потрібні люди.