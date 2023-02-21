"Дозвіл" Росії на візит Байдена: пропаганда зруйнувала конструкцію, яку сама будувала

Президент США Джо Байден 20 лютого несподівано навідався з візитом до Києва. Це стало шоком для росіян, які вірили, що їхні війська будуть у Києві ще в березні 2022 року.

Цей візит став дуже серйозним ударом одразу по кількох ключових тезах російської пропаганди. Про це в стрімі 24 Каналу заявив російський опозиційний політолог Аббас Галлямов.

Також цікаво Поки Ван Ї у Москві: чому візит Байдена відбувся саме зараз і як це вплине на союзників

Візит Байдена руйнує російську пропаганду

Зокрема це стосується ключової тези, завдяки якій пропаганда намагається втримувати запал серед своїх прихильників. Мова про наративи, буцімто Захід "втомився й скоро перестане підтримувати Україну".

Приїзд Байдена – це дуже очевидна візуалізація того, що ця теза брехлива. Не слабне зовсім підтримка України, навпаки Захід демонструє "готовність до ескалації",

– підкреслює Аббас Галлямов.

Він також відзначає, що поки головний союзник України відвідує її столицю, Владімір Путін, який називає цю територію "своєю", навіть не має можливостей бодай якось відреагувати.

Аббас Галлямов про провал російської пропаганди: дивіться відео

Самовбивчий удар російської пропаганди

Крім того, співрозмовник зауважив, що удар по другій ключовій тезі російської пропаганди вона сама й почала наносити. Мова про заяву, буцімто росіяни "дали дозвіл" на візит Джо Байдена в Україну.

Вони навіть не зрозуміли, що цими словами вони б'ють по тій конструкції, яку саму створювали пів року. Що вони буцімто воюють не з Україною, а з цілим блоком НАТО,

– підкреслив російський політолог.

За його словами, дві частини цієї конструкції абсолютно не відповідають одна одній. Мовляв, з однієї сторони вони заявляють, що воюють з НАТО, а з іншої дозволяють президенту головної держави Альянсу приїхати на фронт.

"То ви воюєте з НАТО чи ні? Розумієте, теза, що "ми ваюєм с НАТО" після цих заяв має якийсь награний вигляд. Найголовніше, що саме в очах льояльної кремлівської аудиторії зараз Кремль виглядає вже не "комільфо", – заявив Аббас Галлямов.

За його словами, у цій итуації Кремль тактично програв. Він опинився в тупику й не має можливості дати чіткого пояснення тому, що відбулося.

Візит Джо Байдена в Україну