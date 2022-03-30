Як Володимир і Віталій Клички стали символом опору Києва, – головна стаття видання "Newsweek"

Володимир і Віталій Клички з'явилися на обкладинці польського видання "Newsweek". На обкладинці біля їх фото редакція ставить питання "Чи поб'ють Путіна?".

У статті під назвою "Компанія братів. Як Володимир і Віталій Клички стали символом опору Києва" Марцін Хлопаш розповідає про те, як спортивна кар'єра вплинула на формування європейських поглядів Кличків та боротьбу за Київ в умовах війни.

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"Брехня", – кричить Віталій англійською репортеру, відповідаючи на російське повідомлення про те, що атакують лише українські військові об'єкти. – Це військові об'єкти? – показує руїни київських квартир, біля яких вони знаходяться. Поруч із мером бойової столиці стоїть його молодший брат Володимир. Вони завжди разом. Найтитулованіші брати в історії боксу. А сьогодні разом з українцями чинять опір московському загарбнику", – розповідають у матеріалі.

Обкладинка журналу / Фото "Newsweek"

Журналісти зазначили, що Віталій Кличко найбільше спілкується з представниками медіа Західної Європи і навели цитату з інтерв'ю виданню "Tagesspiegel".

"Він не випадково вибрав журналіста, з яким спілкувався. Сьогодні він ретельно відбирає ЗМІ. "Так", – каже він переважно вихідцям із Західної Європи, бо знає, що саме тут він може виграти для України найбільше. По-перше, як відоме обличчя. По-друге, тому, що в сусідніх країнах не потрібно переконувати, наскільки Росія небезпечна. Але для народів за Одером деякі речі варто освіжити.

Особливо вам у Німеччині не варто забувати, що якщо Путін хоче відновити Радянський Союз, то хто знає, як далеко він може зайти. Адже частина вашої країни була в радянській імперії,

– розповідає видання.

"Newsweek Polska" – польська версія американського новинного журналу "Newsweek", що належить німецькому видавництву Axel Springer та швейцарському видавництву Ringier Verlag. Видання є одним із найпопулярніших інформаційних журналів Польщі.

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