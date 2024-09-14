Зеленський привітав українських спортсменів та тренерів з Днем фізичної культури і спорту

Щороку у другу суботу вересня в Україні відзначають День фізичної культури та спорту. Свою вдячність українським спортсменам висловив Президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до спортсменів, тренерів, працівників спортивного сектору з нагоди Дня фізичної культури і спорту. Відповідна публікація з'явилася на офіційному телеграм-каналі очільника держави.

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Слова вдячності президента України

Навіть під час війни українські спортсмени досягають успіхів на міжнародній арені. Це підтвердили минулі Олімпійські та Паралімпійські ігри в Парижі.

Сьогодні день вдячності всім українським спортсменам, тренерам, командам підтримки за всю ту гордість, яку українці відчувають, коли синьо-жовтий прапор здіймається на світових спортивних майданчиках,

– йдеться у привітанні Зеленського.

Зеленський привітав з Днем фізичної культури і спорту / фото з телеграм-каналу президента України

Президент України не забув згадати усіх працівників фізкультури та спорту, які "навчають дітей здорового способу життя, навчають спорту".

"За кожною спортивною перемогою – робота та надії багатьох людей. Часто буває, що ми не бачимо їхніх емоцій, переживань. Але без їхньої праці не буває спортивних досягнень. Так само не буває великого спорту без щоденної роботи вчителів фізичної культури, спортивних секцій, шкіл, клубів – усієї спортивної інфраструктури країни", – відмітив Зеленський.

Також Зеленський окремо подякував "всім нашим українським спортсменам, тренерам, кожному й кожній, хто старається, попри все, розвивати український спорт, усім, хто популяризує спорт".

Зазначимо, що в Україні День фізичної культури і спорту офіційно відзначають починаючи з 1994 року. Свято пропагує здоровий спосіб життя та вшановує всіх, хто цінує і шанує заняття спортом.