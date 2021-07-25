Як волонтери рятують дерев'яне мереживо Чернігова

Попри втрати 70% житлових будинків у роки Другої світової війни, Чернігову вдалося зберегти зразки садиб з вишуканим різьбленим декором фасадів, схожим на делікатне мереживо. Це його культурний код із власною символікою і будівничими особливостями.

Ukraïner розповів про проєкт "Дерев'яне мереживо Чернігова". Він виник з прагнення свідомих мешканців Чернігова рятувати свої архітектурні перлини.

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Команда відновлює архітектурні пам'ятки

Волонтерів об'єднав ідеєю Станіслав Іващенко. У команді є програмісти, історики та журналісти. На окремі проєкти приєднуються будівельники, майстри з потрібним обладнанням. На різних етапах долучаються різні люди. У їхньому доробку – відреставрований декор вже 6 старих будинків. Команда не просто відновлює архітектурні пам'ятки, але й змінює ставлення до них господарів маєтків.

"В Україні просто непахане поле того, що можна зробити. І в Україні жити цікаво, тому що тут куди не ткнися – усюди проблеми, а це означає, що кожен може знайти собі нішу, яку можна розвивати, покращувати, рухати вперед. І це насправді наповнює наше життя", – сказав засновник проєкту "Дерев'яне мереживо Чернігова" Станіслав Іващенко.



Удоробку – відреставрований декор вже 6 старих будинків / Фото Роман Матков, Ukraïner

Відтворити втрачені елементи декору будинків допомагають фахівці Чернігівської політехніки. Кафедра технології машинобудування та деревообробки має сучасне обладнання, яким керує комп'ютерна програма. Натомість столяр Микола Авдєєнко працює над віконницями у сімейній майстерні, використовуючи ще дідові інструменти. Так вдається поєднувати усі можливі технології.

Найяскравіший приклад проєкту

Часто мешканці не розуміють цінності будинку, в якому живуть. Вони бездумно перебудовують, утеплюють фасад, нищачи декор. Є такі господарі, які самі звертаються до вже відомих у місті волонтерів з проханням проконсультувати, підказати чи відновити.

Красивий будинок у стилі модерн на вулиці Станіславського 40 – волонтери "Дерев'яного мережива Чернігова" називають найяскравішим прикладом того, що можна зробити при великому бажанні з майже руїни.



Деякі господарі самі звертаються до вже відомих у місті волонтерів / Фото Роман Матков, Ukraïner

Сторічна садиба перебувала в жахливому стані: задня стіна прогнила, всюди була пліснява. Нові господарі замінили підлогу, оббили стіни до дранки, покрили їх глиною, як в старовину, втрачену ліпнину доробили. Будинок після їхньої роботи має такий вигляд, наче одягнув парадне мереживо до свята. Наразі там функціонує Центр медико-соціальної та фізичної реабілітації для людей з порушеннями фізичного розвитку.

"Будинок віддячує своїм новим господарям за таке прихильне до нього ставлення. Це є приклад того, що будь-який будинок можна врятувати. Питання – в мотивації і бажанні, розумінні цінностей", – сказав Станіслав.

Дерев'яне мереживо Чернігова: дивіться відео Ukraїner