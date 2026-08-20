Розслідування інцидентів тривають, злочинців чи винуватців не встановлено. Але очевидною є відповідь на класичне питання: "Кому це вигідно?"Про це пише Юрій Федоренко.

Російські спецслужби ефективніші за європейські

Якщо проаналізувати історію диверсій на території Європи за кілька років, стає зрозуміло: подекуди російська агентура працює ефективніше, ніж спецслужби європейських країн.

Вибухи на складах оборонних підприємств, що співпрацюють з Україною, лунають із 2014 року.

Окремий "детектив" пов'язаний із болгарською компанією EMCO та її власником Еміліаном Гебрєвим. У 2022 та 2023 роках на складах EMCO відбувалися пожежі з детонацією боєприпасів. Але атаки невідомих "темних сил"на EMCO та її керівництво розпочалися набагато раніше.

8 квітня 2015 року під час ділової зустрічі власник компанії пан Гебрєв раптово знепритомнів. Одночасно "важко захворіли" його син та комерційний директор компанії. Як згодом встановили медики, причиною "захворювання" була речовина класу "Новачок".

Про те, що Гебрєва отруїли росіяни, писали світові медіа, зокрема розслідувачі Bellingcat, Spiegel і Insider. Проте правоохоронні органи Європи цей злочин офіційно не розкрили, як і не розкрили багато інших подібних справ.

Сам болгарський зброяр говорить про стан розслідування доволі відверто: "Не було ніякого результату в жодній з понад десятка справ, пов'язаних з російськими терористичними актами і шпигунською мережею в Болгарії. Всі розслідування були або зупинені, або зайшли в глухий кут".

Що робити з російською агентурою?

Один із висновків, який випливає з журналістських розслідувань на цю тему, полягає в тому, що російська агентура інфільтрована в державні органи Болгарії та інших країн, зокрема в правоохоронні структури. Що робити?

Відповідь нещодавно сформулював Еміліан Гебрєв: "Загрози з боку Москви означають, що необхідно вжити новий комплекс заходів на національному рівні, а також на рівні НАТО".

Не можна сказати, що Європа нічого не робить: ми бачимо, як зростають оборонні бюджети європейських країн, як розвиваються безпілотні технології, як Польща та країни Балтії посилюють охорону об'єктів та створюють нові навчальні центри для підготовки добровольців. Це все добре, але цього недостатньо.

Європейці мають зрозуміти: війна вже прийшла до них. Це не фігура мови, не гіпербола, а нова європейська повсякденність: замахи, вбивства, вуличні розправи, пожежі, вибухи, "заблукалі" дрони і ракети.

Протидіяти гібридним атакам необхідно вже зараз, в тому числі на рівні спецслужб та органів влади. Кожна нерозкрита диверсія – це успіх російського ГРУ та інших терористичних структур.

Завдання колективного Заходу сьогодні – виявляти агентурні мережі Кремля та поступово перебудовувати свій спосіб життя відповідно до вимог війни. Протистояти агресору необхідно на всіх рівнях, в усіх доменах.

Головне ж – збільшувати допомогу Україні. Це найкоротший шлях до повного знищення нашого спільного ворога – останньої колоніальної недоімперії. Історія вже винесла свій вердикт цьому монстру, але втілити його в життя – наша місія.