Як вступити до українського університету, якщо перебуваєш за кордоном: алгоритм дій

Війна змінила дуже багато планів багатьох людей, зокрема щодо отримання вищої освіти. Донедавна було не дуже зрозуміло, чи буде взагалі вступна кампанія, як складати ЗНО та чи потрібно це робити, чи може одразу придивлятися до іноземних вишів? Тим паче, що багато майбутніх випускників якраз-таки опинилися за кордоном, куди їх вивезли, рятуючи, батьки.

Випускники, які хочуть повернутися до України та навчатися в наших університетах, безумовно, молодці та майбутнє нашої країни! Але чи можна вступити до вітчизняного вишу, якщо фізично знаходишся в іншій країні? Зараз усе розповімо!

Читайте також Росія "денацифікувала" в Україні майже 1,5 тисячі дитсадків, шкіл і вишів: 102 з яких зруйнувала

Повернути всіх (та скласти мультитест)

Насправді МОН ставить перед собою амбітну мету – повернути наших школярів та вступників додому. А для цього потрібно неабияк попрацювати. І Міністерство освіти працює! Наприклад, активно організовує вступну кампанію. Як вона проходитиме в умовах війни?

Найперша відмінність – ЗНО. Ні, його не скасовують (так, ми знаємо, що про це багато хто мріяв), але трохи видозмінюють. Цьогоріч (і тільки одноразово!) ЗНО трансформується в НМТ, тобто Національний мультипредметний тест. Він включатиме в себе запитання одразу з трьох предметів: української мови, математики та історії України (із темами можна ознайомитися на сайті МОН).

Як його складатимуть? Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет пообіцяв, що попри складні умови, скласти його зможуть усі охочі. Ті вступники, що знаходяться зараз на території України, складатимуть тест у спеціально обладнаних аудиторіях (де саме вони розташовуватимуться, поки що не розголошується). А у випадку повітряної тривоги вони зможуть спуститися до укриття, аби продовжити тестування потім, коли небезпека мине. До речі, тестування проходитиме в комп’ютерному форматі. Але не онлайн! Адже ідентифікувати особу, яка складає тест, у такому випадку складно.

У випадку з тими абітурієнтами, які виїхали до інших країн, ситуація дещо інша. Зараз МОН активно веде переговори з Міністерствами освіти країн ЄС, аби наші діти могли скласти НМТ там, де знаходяться. Хороша новина: переговори йдуть успішно. Наразі відомо, що діти отримають можливість скласти тест або в місцевих консульствах, або у провідних університетах столиць цих країн, або в мережі, аналогічній Українському центру якості освіти. Точні дані повідомлять трохи пізніше.

Звісно, для того, аби отримати можливість скласти НМТ, необхідно бути зареєстрованим для участи у ЗНО.

Сподіваємося, ви всі скористалися цією можливістю! А далі уважно:

Якщо ви зареєструвалися для участі у ЗНО, то ви є потенційним учасником іспитів. Найімовірніше, у вас уже є сертифікат учасника ЗНО, що дозволить вам зайти на свою Інформаційну сторінку (логін і пароль для входу є на сертифікаті). Там невдовзі з’явиться інформація щодо подальших дій. Якщо ви зареєструвалися, але сертифікат не отримали, то не хвилюйтеся: Український центр якості освіти обіцяє невдовзі надати інструкції щодо подальших дій.

Нюанси вступної кампанії

На жаль, наразі ще не відомо на 100%, як саме проходитиме вступна кампанія, хоча в МОН обіцяють якнайшвидше розробити правила прийому до закладів вищої освіти. Утім, дещо відомо вже зараз.

Наприклад:

Усім, хто хоче вступити на бюджет (принаймні спробувати), потрібно скласти НМТ. Тепер вступники писатимуть мотиваційні листи до університетів (цей інструмент уже використовували і раніше, але рідко). У випадку вступу на бюджет мотиваційний лист може стати додатковим інструментом рейтингування (тобто допоможе визначитися в ситуації, коли на останнє бюджетне місце претендуватимуть два вступники з однаковими балами). Але погано скласти НМТ та сподіватися, що мотиваційний лист усе виправить, не варто. Такої ваги він не матиме. У випадку вступу на контракт мотиваційний лист може бути єдиною підставою для рейтингування. Якщо ви обрали творчу спеціальність, то єдиною вимогою буде – добре скласти творчий конкурс.

Цікаво, що творчі конкурси та співбесіди, як анонсував міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, можна буде пройти онлайн. Документи, як уже звикли, також подаємо дистанційно (за допомогою спеціального сервісу). Тобто весь вступ може пройти фактично дистанційно. А це означає, що навіть ті абітурієнти, які зараз знаходяться в інших країнах, зможуть без зайвих проблем брати участь у вступній кампанії. І це чудово!

І варто сказати, що всі випускники, які прагнуть навчатися в українських університетах, теж чудові! А аби не розгубити знання на цьому непростому шляху, не забувайте долучатися до дистанційного навчання у вашій (або будь-якій іншій) школі, або у "Всеукраїнській школі онлайн", а також до "Уроків підтримки" від Освітнього проєкту "На Урок": онлайн-занять із різних предметів, які можуть переглядати всі охочі.

Автор: Редакторка Освітнього проєкту "На Урок" Олена Дячук