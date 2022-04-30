Випускники, які хочуть повернутися до України та навчатися в наших університетах, безумовно, молодці та майбутнє нашої країни! Але чи можна вступити до вітчизняного вишу, якщо фізично знаходишся в іншій країні? Зараз усе розповімо!

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Повернути всіх (та скласти мультитест)

Насправді МОН ставить перед собою амбітну мету – повернути наших школярів та вступників додому. А для цього потрібно неабияк попрацювати. І Міністерство освіти працює! Наприклад, активно організовує вступну кампанію. Як вона проходитиме в умовах війни?

Найперша відмінність – ЗНО. Ні, його не скасовують (так, ми знаємо, що про це багато хто мріяв), але трохи видозмінюють. Цьогоріч (і тільки одноразово!) ЗНО трансформується в НМТ, тобто Національний мультипредметний тест. Він включатиме в себе запитання одразу з трьох предметів: української мови, математики та історії України (із темами можна ознайомитися на сайті МОН).

Як його складатимуть? Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет пообіцяв, що попри складні умови, скласти його зможуть усі охочі. Ті вступники, що знаходяться зараз на території України, складатимуть тест у спеціально обладнаних аудиторіях (де саме вони розташовуватимуться, поки що не розголошується). А у випадку повітряної тривоги вони зможуть спуститися до укриття, аби продовжити тестування потім, коли небезпека мине. До речі, тестування проходитиме в комп’ютерному форматі. Але не онлайн! Адже ідентифікувати особу, яка складає тест, у такому випадку складно.

У випадку з тими абітурієнтами, які виїхали до інших країн, ситуація дещо інша. Зараз МОН активно веде переговори з Міністерствами освіти країн ЄС, аби наші діти могли скласти НМТ там, де знаходяться. Хороша новина: переговори йдуть успішно. Наразі відомо, що діти отримають можливість скласти тест або в місцевих консульствах, або у провідних університетах столиць цих країн, або в мережі, аналогічній Українському центру якості освіти. Точні дані повідомлять трохи пізніше.

Звісно, для того, аби отримати можливість скласти НМТ, необхідно бути зареєстрованим для участи у ЗНО.

Сподіваємося, ви всі скористалися цією можливістю! А далі уважно:

Якщо ви зареєструвалися для участі у ЗНО, то ви є потенційним учасником іспитів. Найімовірніше, у вас уже є сертифікат учасника ЗНО, що дозволить вам зайти на свою Інформаційну сторінку (логін і пароль для входу є на сертифікаті). Там невдовзі з’явиться інформація щодо подальших дій. Якщо ви зареєструвалися, але сертифікат не отримали, то не хвилюйтеся: Український центр якості освіти обіцяє невдовзі надати інструкції щодо подальших дій.

Нюанси вступної кампанії

На жаль, наразі ще не відомо на 100%, як саме проходитиме вступна кампанія, хоча в МОН обіцяють якнайшвидше розробити правила прийому до закладів вищої освіти. Утім, дещо відомо вже зараз.

Наприклад:

Усім, хто хоче вступити на бюджет (принаймні спробувати), потрібно скласти НМТ. Тепер вступники писатимуть мотиваційні листи до університетів (цей інструмент уже використовували і раніше, але рідко). У випадку вступу на бюджет мотиваційний лист може стати додатковим інструментом рейтингування (тобто допоможе визначитися в ситуації, коли на останнє бюджетне місце претендуватимуть два вступники з однаковими балами). Але погано скласти НМТ та сподіватися, що мотиваційний лист усе виправить, не варто. Такої ваги він не матиме. У випадку вступу на контракт мотиваційний лист може бути єдиною підставою для рейтингування. Якщо ви обрали творчу спеціальність, то єдиною вимогою буде – добре скласти творчий конкурс.

Цікаво, що творчі конкурси та співбесіди, як анонсував міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, можна буде пройти онлайн. Документи, як уже звикли, також подаємо дистанційно (за допомогою спеціального сервісу). Тобто весь вступ може пройти фактично дистанційно. А це означає, що навіть ті абітурієнти, які зараз знаходяться в інших країнах, зможуть без зайвих проблем брати участь у вступній кампанії. І це чудово!

І варто сказати, що всі випускники, які прагнуть навчатися в українських університетах, теж чудові! А аби не розгубити знання на цьому непростому шляху, не забувайте долучатися до дистанційного навчання у вашій (або будь-якій іншій) школі, або у "Всеукраїнській школі онлайн", а також до "Уроків підтримки" від Освітнього проєкту "На Урок": онлайн-занять із різних предметів, які можуть переглядати всі охочі.

Автор: Редакторка Освітнього проєкту "На Урок" Олена Дячук