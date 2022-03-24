Як європейські лідери відреагували на маразматичну ідею Путіна платити за газ рублями
Джерело:"Економічна правда"
Розраховуватися з Російською Федерацією за постачання газу в рублях є неможливим, заявили прем'єр-міністри країн Європейського Союзу.
Таку інформацію повідомляють низка медіа із посиланням на слова політиків.
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Нагадаємо, що вчора, 23 березня, стало відомо про намір глави Кремля перевести розрахунки за постачання російського газу європейським кранам у рублі.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц
За його словами, в договорах на постачання газу йдеться про інші валюти – євро та долари.
Всюди діють тверді договори, в яких зазначення валюти, в якій відбувається оплата, є частиною контракту. Це те, що має діяти,
– заявив канцлер.
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі
Він заявив, що переведення розрахунків за природний газ у рублі вважатиметься порушенням контрактів.
Це фактично є контрактним порушенням. Контракти вважаються порушеними, якщо ця стаття буде залучена Росією,
– заявив він.
Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша
Лідер Словенії заявив, що Євросоюз не платитиме за газ у рублях. За його словами, навряд чи в Європі хтось знає, "як виглядають рублі".
Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кро
Александр де Кро вважає, що перехід на оплату в рублях за контрактами на постачання газу може призвести до зміни ціни палива. Він також додав, при зміні умов контракту, можна все наново обговорювати, зокрема й ціни. Для лідера Бельгії найголовніше, щоб ціни впали.
Сьогодні ціни абсолютно відірвані від реальності, я радий, що Єврокомісія виступила з пропозиціями, зокрема щодо запровадження обмежень цін на газ,
– заявив він.
Раніше директор газової компанії PGNiG Павло Маєвський наголосив, що такої можливості не бачить. Тому, ймовірно, Польще не платитиме рублями за газ.
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