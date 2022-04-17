Як зафіксувати сексуальне насильство під час війни: алгоритм дій

17 квітня 2022 , 10:20
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Джерело:

МВС України

Випадки сексуального насильства з боку росіян під час війни в Україні, на жаль, стали масовими. Дуже важливо їх фіксувати.

Правоохоронці розписали спеціальний алгоритм дій. Можна дізнатися, що робити в ситуації сексуального насилля.

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Алгоритм дій

Фахівці розписали конкретні кроки у ситуації, пов'язаній з сексуальним насильством під час війни.

Можна знайти контакти, щоб повідомити про злочин. Також є інформація, куди звернутись за юридичною та психологічною допомогою. Помістили й рекомендації як зафіксувати злочин. Це важливо для майбутнього розслідування. А ще це допоможе притягнути винних до відповідальності.


Актуальні кроки для жертв сексуального насилля / Фото МВС


Важливо фіксувати злочин / Фото МВС


Слід звернутися за допомогою / Фото МВС


Про злочин треба повідомити / Фото МВС

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Автор: Оксана Княжик