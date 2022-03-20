Як захистити смартфон від ворога: поради від держави

Окрім прямої військової агресії, Росія продовжує вести проти України й інформаційну війну. У Центрі протидії інформації нагадали про важливість цифрової гігієни.

Зокрема, мовиться про інформаційну гігієну у смартфоні. Найчастіше саме цей пристрій ворог і може використовувати на власну користь.

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Що саме рекомендують робити

Цифрова гігієна потрібна для безпечного отримання цифрових послуг та інформації в застосунку "Дія", банках, соцмережах та месенджерах. Як пояснюють у Центрі протидії інформації при РНБО, є 3 найважливіші поради для того, щоб захистити смартфон.

PIN-код для безпеки

На смартфоні має бути встановлений PIN-код. Це мінімум 4 цифри, які необхідно вводити при розблокуванні смартфону. Щоб не забути, їх можна записати на листочку та сховати в безпечне місце.

Саме це дасть додатковий час для звернення до банку, щоб заблокувати картки у разі крадіжки чи втрати смартфона.

Підозрілі посилання

Не варто відкривати повідомлення та переходити за посиланнями з невідомих номерів. Повідомлення можуть бути типу: "Вам зараховано 6500 гривень за заявкою Дія, деталі за посиланням". Якщо сумніваєтеся, телефонуйте на гарячу лінію банку.

Електронні листи

Також не варто відкривати електронні листи про виграш у лотереї, грошові надходження чи отримання спадку. Шахраї систематично здійснюють такі розсилання.

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