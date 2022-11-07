Як може закінчитися війна в Україні: ЗМІ назвали кілька сценаріїв

Питання того, як завершиться війна, є предметом дискусій та обговорень. Експерти роблять свої прогнози та говорять про найімовірніші сценарії. Наприклад, ЗМІ навели аж 6 варіантів подальшого перебігу подій в Україні.

Варіанти завершення війни змінюються від найбільш оптимістичних до найбільш песимістичних. Однак, варто відзначити, що ситуація на фронті є динамічною, то ж сказати точно, який варіант є найбільш ймовірним – неможливо.

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Варіант перший – припинення вогню

Директор Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс вважає, що Україна та Росія можуть домовитися про припинення вогню, якщо бойові дії зайдуть у глухий кут.

Однак Джонс відзначає, що це не буде завершенням війни, а радше, паузою і переходу війни в заморожений конфлікт. Як приклад він навів Чеченські війни, коли в 1994 році було домовлено про припинення вогню, а згодом Росія почала новий наступ.

За таких умов в Кремлі сподіваються на те, що західні партнери втратять інтерес у підтримці України, що може зіграти на руку росіянам.

Варіант другий – мирна угода

Ще одним ймовірним варіантом, за даними ЗМІ, є підписання між Україною та Росією мирної угоди. Однак той же Сет Джонс відзначив, що Путін зайшов надто далеко, щоб завершувати війну без результатів. То ж тут ще є питання того, на які поступки готова йти Україна.

Однак Джонс зазначив, що територіальні поступки з боку України – дуже малоймовірні.

Варіант третій – перемога Росії

Починаючи повномасштабне вторгнення, Росія сподівалася на швидку захоплення України, повалення влади та створення маріонеткового уряду. Однак Україна перекреслила ці плани.

За словами Джонса, варіант того, що Росія змогла б переломити хід війни – малоймовірний. Однак теоретично, у випадку територіальних поступок з боку України (які, як ми знаємо, майже неможливі), Росія могла б подати це як перемогу та нібито досягнення поставлених цілей.

Варіант четвертий – перемога України

Це той варіант, за який щодня борються українські герої, то ж він є найбільш бажаним та найбільш очікуваним.

Перемога України автоматично означає поразку російських військ. Сет Джонс відзначив, що Путін підняв ставки і попри те, що війна суттєво б'є по Росії, не полишає спроб таки досягти бажаного. Тому відступ російських військ з території України, поки Росією керує Путін – малоймовірний.

Однак якщо Путіна скинуть внаслідок перевороту або коли він помре, то ймовірність відступу зросте.

Варіант п'ятий – затяжна війна

Цей варіант менш оптимістичний, адже передбачає, що війна може затягнутися на роки й бути без явного переможця. Тобто фактично це війна на виснаження, яка, за словами Джонса, зараз і триває. Тобто Росія зараз не прагне захоплювати нові території, а хоче виснажити Україну. То ж тут питання, хто протримається довше.

Варіант шостий – ядерна війна та втручання НАТО

Найбільш апокаліптичний сценарій, який пов'язаний з ядерним шантажем Кремля. Сет Джонс вважає, що Путін може застосувати ядерну зброю, у випадку тотального провалу російських військ. Однак ризики переважують будь-які гіпотетичні вигоди.

Західні чиновники неодноразово говорили про наслідки для Росії у випадку застосування ядерної зброї. Однак залишається незрозумілим, чи втрутився НАТО безпосередньо у війну, адже це фактично означатиме третю світову, до якої може підключитися і Китай, чого Альянс намагається уникнути.

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