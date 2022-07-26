Міни й блокпости: військові показали, як зараз виглядає кордон білорусі та України

Загроза з білорусі все ще нікуди не зникла. Тому українські військові змушені посиленого охороняти кордон з сусідньою державою.

Збройні Сили України та інші силові підрозділи укріпляють блокпости. У цьому їм допомагає й місцеве населення.

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Як укріплюють кордон з білоруссю

Військові облаштувати так званий мінний шлагбаум. Він не прихований, тобто вороже військо помітить протитанкові міни на своєму шляху. Тоді окупантам доведеться зупинитися, щоб забрати вибухівку або розмінувати територію. Коли вони зупиняться – наші захисники завдадуть удару.

Облаштовувати блокпости допомагали й місцеві мешканці. Люди позвозили блоки, будівельні матеріали. Військові розповіли, що один з командирів планував будувати будинок і вже купив всі матеріали. Однак боєць вирішив, що зараз важливіше не дати ворогу зайти на українську територію і блоки для фундаменту віддав на оборону

Білоруська армія програла війну у своїй державі. Вони вже окуповані. Тут люди все життя дружили, ягоди збирали, ходили в ліси в гості. А тепер ними керують росіяни,

– зазначили військові.

Як облаштували кордон України з білоруссю: відео

Останні новини про загрозу з білорусі

У Генеральному штабі Збройних Сил України зранку 26 липня повідомили, що білоруське військо провело тренування зі зв'язку пунктів управління.

Загроза ракетних ударів з території білорусі по Україні зберігається.

25 липня 2 ворожі безпілотники перетнули кордон України зі сторони білорусі. Вони вели повітряну розвідку на Волині. Українські захисники збили авіацію противника. На жаль, уламки впали на житловий будинок. 1 людина загинула, а ще 2 – зазнали поранень, зараз вони у лікарні.

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