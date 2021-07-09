Дерева висохли, все в бур'янах: у мережі показали фото парку біля "Донбас Арени"

У мережі оприлюднили фото околиць "Донбас Арени", розташованої в окупованому Донецьку. Раніше там були доглянуті газони та зелені дерева, а тепер все заросло травою та бур'янами.

Кадри з парку поблизу легендарного колись стадіону оприлюднили в мережі. На них помітно, що окупанти занехаяли територію.

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Парк біля "Донбас Арени" заріс бур'янами

На знімках можна побачити висохлі дерева, які у парку колись спеціально висаджували, а також бур'яни, які стали вищими від лавки та пробиваються крізь плитку.

Ці фото у своєму твітері розмістив і журналіст Денис Казанський.

Донецьк. Наші дні. Занедбана територія "Донбас Арени" заростає бур'янами та занепадає. Дякую, Росія,

– підписав він допис.

Водночас Казанський опублікував фото того, як виглядав стадіон до часу, коли туди ввірвалися російські найманці.

"Донбас Арена": що про неї відомо

Стадіон побудували у 2009 році, він був розрахований на 52 667 глядачів.

Футбольну арену вважали однією з кращих у світі.

Однак з приходом окупантів на Донбас там все почало занепадати.

Останній матч на стадіоні відбувся 2 травня 2014 року. Тоді "Шахтар" у своєрідному дербі переграв "Маріуполь" із рахунком 3:1.

Як тепер виглядає парк біля "Донбас Арени": Фото з телеграму donetchanyn



Яким був парк до окупації Росією / Фото з твітеру Дениса Казанського