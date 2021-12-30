Вирубка лісів залишається гострою проблемою: висновки WWF

Проблема незаконної вирубки лісів особливо гостро стоїть в Україні, наголошують фахівці Всесвітнього фонду природи в Україні (WWF).

Видання Цензор.НЕТ повідомило, що в нашій державі нараховується понад 300 лісгоспів. Й деякі з них проводять рубки у цінних лісах.

Згідно з міжнародною практикою і розумінням WWF, незаконними рубками є ті, які порушують законодавство. Наприклад, цього року експерти зафіксували кілька рубок в офіційних пралісах, і на це була вся дозвільна документація.

Тобто в офіційних звітах вона не фігуруватиме як незаконна, хоча є такою з точки зору міжнародного розуміння, і ніхто не знає, скільки їх в Україні. За різними оцінками, таких від 5 до 30%,

– наголосили фахівці Всесвітнього фонду природи.

Свідоме ставлення – від одинокого громадянина, спільнот до чиновників, бізнесу до рівня держави – найважливіша передумова до позитивних змін у збереженні лісу. Це трансформується в адекватне охоронне законодавство та контроль його дотримання з боку суспільства і державних органів.

ЗМІ неодноразово наголошували, що в Україні нерідко ігноруються справжні екологічні проблеми, такі як вирубка лісів, натомість псевдоекологи "штормують" бізнес. Цей термін отримав назву екотероризм, коли так звані псевдоекологи вимагають гроші у підприємств. Натомість справжні екопроблеми залишаються нерозв'язаними.

Тобто наразі важливо, щоб важливість певної екологічної проблеми ранжувалася для суспільства, ЗМІ та екологів не за прибутком, який можна отримати від їхнього вирішення, а за важливістю для здоров'я українців та їхнього виживання як нації.