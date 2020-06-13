Київський зоопарк відкрився після карантину. Однак тепер він працює у неповному режимі і з особливими правилами захисту для людей, і для тварин.

Як виглядає оновлений зоопарк – читайте в матеріалі 24 каналу.

Цікаво У Відні народилося одне з найменших мавпенят у світі: миле відео

Нові правила зоопарку

Для того, щоб потрапити до зоопарку, обов'язковими є маска та вимірювання температури. На вході стоять безконтактні турнікети, дезінфектори та камери схову.

"На цьому місці 15 років стояла недобудована будівля. Коли постало питання, що ж робити, ми запропонували відкрити новий вхід. Тут не тільки каси, ресторани, а і кімната матері та дитини, камери схову, медичний пункт", – пояснив директор Київського зоологічного парку Кирило Трантін.

Поки зоопарк працює у лайт-режимі, з 10 до 16 години. Директор каже, що такі обмеження – через дезінфекцію та прибирання вольєрів, на які витрачають чимало часу. Із послабленням карантину, планують збільшувати час для відвідувачів.



Новий вхід до зоопарку / Скриншот

Більше простору для тварин

Для родини сіамангів збудували новий просторий вольєр. Патрік, Тіса та їх синочок Тедді звикали до нової домівки, поки зоопарк був на карантин. Відвідувачі зміни оцінили і кажуть, що тепер це виглядає максимально по-європейськи, а тваринам – більше місця.

"Це унікальний вольєр, ми його назвали універсальним. Зараз тут проживає родина сіамангів: мама, папа та малеча. Загальна площина – 1200 метрів, і як на мене, на території СНД – це єдиний такий вольєр. Є все – зимова домівка, велика площа і водойма", – розповів директор Київського зоологічного парку Кирило Трантін.



Просторий вольєр для родини сіамангів / Скриншот



Сім'я сіамангів / Скриншот

Пухнасте поповнення

За час карантину в зоопарку було і поповнення. Для ще безіменного бізончика – це перші в його житті відвідувачі. Від пильної уваги маленький поки тримається подалі.



У зоопарку народився бізон / Скриншот

Горила Тоні досі на карантині

Однак пощастило не всім. Коли всі інші тварини вже насолоджуються літнім сонцем, горила Тоні – досі на карантині. Зараз він перебуває у зимовому вольєрі. Аби не сумував, до нього приводять інших тварин.

Тримають Тоні у закритому приміщенні, заради його ж безпеки. Адже примати хворіють на ті ж хвороби, що і люди.



Горила Тоні сумує і чекає, коли зможе бути в просторому літньому приміщенні / Скриншот