180 сантиметрів снігу: українські полярники показали, як борються із заметами

За підрахунками українських полярників з антарктичної станції "Академік Вернадський", опади там бувають близько 300 разів на рік. Замети поблизу станції можуть досягати 180 сантиметрів у висоту.

Повідомляє 24 Канал із посиланням на Національний антарктичний науковий центр. Кожен учасник експедиції щодня розчищає територію станції від снігу.

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Як живуть українські полярники в Антарктиді

Учасники 29 експедиції станції "Академік Вернадський" щодня борються зі сніговими заметами, які подекуди сягають висоти 180 сантиметрів.

Національний антарктичний центр опублікував відео, де видно величезні кучугури снігу та чутно потужний антарктичний вітер.

Як живуть полярники на станції "Академік Вернадський": дивіться відео

Науковці зазначають, що для острова Галіндез, де розташована станція, опади — звичне явище, яке спостерігається майже 300 днів на рік.

Розчистка снігу – одна з найчастіших фізичних вправ наших зимівників і зимівниць,

– кажуть науковці.

Попри весняний сезон в Антарктиді, поблизу станції постійно йде мокрий сніг. Щоб утримувати територію в належному стані, кожен учасник експедиції відповідає за розчистку певної ділянки. Крім того, учасники експедиції чистять основні доріжки на острові під час денних та нічних чергувань.

Крім того, на станції влаштовують великі прибирання снігу, в яких беруть участь усі члени команди.

Як в таких умовах виживають пінгвіни

У коментарях до допису полярники пояснили, що снігові бурі не є перешкодою для місцевих тварин, зокрема пінгвінів. Там пояснили, що їм, на відміну від людей, не потрібні лопати.

Коли багато снігу пінгвіни пересуваються на пузику. Так вони не провалюються,

– розповіли науковці.

Крім того, пінгвіни завчасно будують свої гнізда на підвищеннях, де є менша загроза бути засипаними снігом.