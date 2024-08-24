Мілітаризований шмат землі: що чекає на росіян у Криму

Тимчасово окупований Крим росіяни перетворили на мілітаризовану зону, де є багато огороджень та укриттів. Крім цього, зараз там панує дефіцит продуктів, а в подальшому умови проживання на півострові можуть лише погіршитись.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що Крим скоро може повністю втратити електропостачання. Українські ж удари по військових цілях лише збільшаться.

Дивіться також Сили оборони мають план повернення Криму та знищення Керченського мосту, – Юсов

Що чекає на росіян у Криму

Тизенгаузен розповів, що раніше в Криму працювало багато заводів, можна було ловити рибу та морепродукти, яких було досхочу. Зараз же – об'єкти загороджені, а рибу ловити заборонено, адже ж з моря можуть приплисти "диверсанти".

Крим став мілітаризованим шматком землі. Укриття на пляжах, на зупинках транспорту,

– підкреслив політтехнолог.

Крім цього, на півострові є проблеми з електропостачанням, яке через удари ЗСУ, може й зникнути повністю і на довгий час. Однак наша країна воює за міжнародними правилами, тому спершу, на думку Тизенгаузена, буде завдавати удари по військових об'єктах, а вже потім, якщо буде необхідність, то і по електростанціях.

Ми без світла вже звикли, а от росіянам, які думали, що війна тільки в Україні, буде невесело,

– зазначив політтехнолог.

Він також наголосив, що росіянам слід би було захищати свій порт "Кавказ", що їм зараз не вдається. Тим часом Україна удосконалює свої ракети "Нептун", тому на тимчасово окупований Крим чекає багато "бавовни".