В ЗСУ пояснили, як зміна пори року може вплинути на перебіг бойових дій

Вже зовсім скоро через зміну пори року природних укриттів на фронті стане значно менше. Це вплине на перебіг бойових дій.

Зокрема, може збільшитися так звана "сіра зона". Про це в етері телемарафону розповів військовий з позивним "Стіг" – офіцер 2-го окремого загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" Національної гвардії України.

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Як на перебіг бойових дій вплине зміна пори року

Зараз вже час іде до осені й укриттів природних стає дедалі менше,

– зауважив "Стіг".

Він заявив, що через це буде "трішки" змінюватися тактика. Військовослужбовець зробив припущення, що, ймовірно, буде збільшуватися так звана "сіра зона" між позиціями ЗСУ та окупантів.

Що таке "сіра зона" Сіра зона – це термін, який використовується для опису територій або ділянок, де немає чіткої лінії розмежування між військовими силами, або де ситуація є нестабільною, що ускладнює контроль за безпекою. У військовому контексті це може означати райони, де відбуваються бойові дії, але офіційно не вважаються територією конфлікту, або де обидві сторони можуть вести активні дії без формального оголошення війни. Сіра зона може бути наслідком переміщення лінії фронту, несанкціонованих вторгнень або змін у тактиці ведення бойових дій. В таких районах ризик нападу або конфлікту зазвичай вищий, оскільки обидві сторони можуть мати суперечливі інтереси та вплив на цю територію.

"Але будемо виходити з того, що ми маємо станом на зараз і працювати, здійснювати певні заходи", – резюмував офіцер.