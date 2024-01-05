Як змінилась ситуація на фронті за останній тиждень: аналіз британської розвідки

Наземні бої в Україні цього тижня, як і раніше, були або статичними, або характеризувались поступовим локальним просуванням російських військ на ключових ділянках.

Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії у зведенні 5 січня. Зазначають, що на півночі, в районі Куп'янська, західна група військ Росії продовжує проводити масштабну, але безуспішну наступальну операцію.

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Крім того, на півночі Донецької області українським оборонцям вдалось "зберегти стабільну лінію фронту перед невеликими російськими атаками в районі Бахмута".

За даними аналітиків, наразі тривають активні бої за Авдіївку, тоді як російські війська закріпили успіхи, досягнуті наприкінці грудня 2023 року навколо Мар'їнки, "де вони дещо просунулися до західної околиці міста після 9 років боїв у цьому районі".

"На півдні України російські повітряно-десантні війська, швидше за все, досягли мінімального прогресу в новій спробі вибити український плацдарм на східному березі Дніпра в районі села Кринки", – зазначають у Міноборони Британії.

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