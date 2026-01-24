Укр Рус
На одне немовля припадає троє померлих: в Opendatabot розповіли, як змінилася ситуація у 2025
24 січня, 01:32
4

На одне немовля припадає троє померлих: в Opendatabot розповіли, як змінилася ситуація у 2025

Софія Рожик
Основні тези
  • У 2025 році в Україні народилося понад 168,7 тисячі дітей, а смертей зафіксовано 485,2 тисячі.
  • Найбільше немовлят народилося у Києві, Львівській та Дніпропетровській областях, тоді як найбільше смертей зафіксовано на Дніпропетровщині, Харківщині і знову ж таки у Києві.

У 2025 році в Україні народилося понад 168,7 тисячі дітей. Водночас смертей було зафіксовано 485,2 тисячі.

Загалом на одного новонародженого торік припадало троє померлих. Про це повідомляє Opendatabot.

Яка загальна демографічна ситуація?

У 2025 смертність в Україні скоротилася на 2%. Тим часом народжуваність – на 4,5%. 

Аналітики зауважують, що після кризового 2022, коли народжуваність скоротилася на 25%, зниження цього показника поступово сповільнюється.

Так, у 2024 році він становив 6%, а у 2025 – 4,5%. 

До початку повномасштабної рік до року народжуваність скорочувалась, в середньому, на 8%. Втім, якщо порівнювати з 2021 роком, різниця залишається відчутною – дітей народжується в 1,6 раза менше,
– зазначають в Opendatabot.

Демографічна ситуація в Україні / Інфографіка Opendatabot

 

 

Водночас є області, де зафіксований "плюс" за кількістю новонароджених. 

Наприклад, у Львівській області народжуваність збільшилася на 1,5%. А це на 230 дітей більше, ніж у 2024 році. 

Також приріст у 0,6% (44 дитини) зафіксовано у Волинській області.

Найбільше зниження народжуваності фіксується, звісно, на територіях бойових дій, а ще – у прифронтових регіонах. 

До прикладу, на Херсонщині цей показник впав на 16%, на Запоріжжі – на 11%, на Дніпропетровщині, Сумщині, Чернігівщині та Харківщині – на 9%. Цікаво, що на стільки ж народжуваність знизилася й у віддаленій від зони бойових дій Чернівецькій області. 

Де народилося найбільше дітей?

Найбільше немовлят на світ з'явилися у 2025 традиційно у Києві – 19 410 або 11,5% від загальної кількості. 

Порівняно з 2024 народжуваність впала лише на 1,5%. 

Друге місце за народжуваністю займає Львівщина – 15 872 дитини. 

А на третьому розмістилася Дніпропетровщина – 12 754 дитини. 

Яка смертність?

У 2025 році було зафіксовано 485 296 смертей. Смертність по країні зменшилася на 2%.

Найбільше смертей зафіксовано на Дніпропетровщині (52 559), у Києві (36 296) та на Харківщині (34 670). 

Знизилася смертність на Полтавщині та Рівненщині – 4%. Натомість зросла вона у 6 регіонах: 

  • у Києві на 2%,
  • у Чернівецькій області на 1,6%,
  • у Черкаській на 1%,
  • в Івано-Франківській на 0,9%,
  • у Тернопільській на 0,6%,
  • у Львівській на 0,4%.

Інші демографічні дані

  • В окупованому Маріуполі зростає смертність, а народжуваність знижується. Усе через погіршення рівня життя.

  • В Україні зменшилася кількість пенсіонерів. Якщо у 2016 році їх було понад 12 мільйонів, то у 2025 – 10,2 мільйона. Причинами скорочення цього показника називають демографічну кризу, війну та посилення вимог до стажу роботи для виходу на пенсію.

  • Також через демографічну кризу Україна стикається з дефіцитом робочої сили. Тому країна розглядає можливість залучення трудових мігрантів. 