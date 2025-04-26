Заміна приписного на військовий квиток: юристи пояснили, як це правильно зробити

В Україні продовжує тривати загальна мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язані мають обов'язково мати при собі військово-обліковий документ, а певні категорії осіб мають замінити приписне на військовий квиток.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на фахівців юридичної компанії INSEININ.

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Кому потрібно замінити приписне на військовий квиток

Посвідчення про приписку до призовної дільниці (приписне) – це документ, який зазвичай видають громадянам України у 17-річному віці під час їх постановки на військовий облік у ТЦК та СП. Він засвідчує, що особа перебуває на обліку як призовник.

Водночас військовий квиток є основним документом військового обліку, який видають військовозобов’язаним або резервістам після проходження військової служби, визнання особи непридатною до служби за станом здоров’я або після досягнення відповідного віку.

У військовому квитку містяться відомості про військово-облікову спеціальність, категорію придатності до служби та дані про проходження військової служби.

Приписне посвідчення замінюють на військовий квиток у таких випадках:

досягнення віку 25 років (для чоловіків). Згідно з чинним законодавством, після досягнення 25 років громадяни, які не проходили строкову військову службу, знімаються з обліку призовників і переводяться до категорії військовозобов’язаних. У цьому випадку приписне замінюється на військовий квиток;

проходження строкової або контрактної військової служби. Після завершення служби особа отримує військовий квиток, який замінює приписне;

визнання непридатними до військової служби за станом здоров’я. Якщо ВЛК визнає особу непридатною до служби у мирний час або повністю непридатною, видається військовий квиток із відповідною відміткою;

завершення навчання у вищих навчальних закладах із військовою кафедрою. Особи, які здобули військово-облікову спеціальність під час навчання, отримують військовий квиток як офіцери запасу.

Як замінити приписне на військовий квиток

Для заміни приписного громадянин повинен звернутися до ТЦК за місцем своєї реєстрації або фактичного проживання. Бажано заздалегідь дізнатися про графік роботи ТЦК і, за можливості, записатися на прийом через електронний сервіс.

Щоб здійснити заміну приписного на військовий квиток, необхідно подати такі документи:

заяву про видачу військового квитка (зазвичай заповнюється на місці);

посвідчення про приписку до призовної дільниці (оригінал);

паспорт громадянина України та його копію;

ідентифікаційний код (РНОКПП) та його копію;

дві фотокартки розміром 3х4 сантиметрів (на матовому папері, без кутиків);

довідку про склад сім’ї (за потреби, наприклад, для підтвердження наявності трьох і більше дітей);

медичні документи (якщо заміна здійснюється за станом здоров’я);

документи про освіту (диплом, довідка про проходження військової кафедри тощо, якщо є);

водійське посвідчення.

У випадках, коли заміна приписного пов'язана із досягненням 25-річного віку або станом здоров'я, громадянина направляють на ВЛК. Комісія встановлює ступінь придатності до військової служби та видає висновок, який є підставою для оформлення військового квитка. Якщо особу визнають непридатною до служби у військовий квиток вноситься відповідна відмітка.

Після подання документів і проходження ВЛК (за потреби) ТЦК оформлює військовий квиток. Термін його видачі може коливатися від 7 до 30 робочих днів, залежно від регіону та навантаження на ТЦК. У деяких випадках, зокрема під час воєнного стану, строки можуть бути подовжені.