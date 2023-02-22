Чорноморський флот Росії і ВМС України: наскільки змінився їхній потенціал за рік

Чорноморський флот Росії на сьогодні ще потужний. Недооцінювати ворога не можна.

Однак зброя партнерів утричі скоротила різницю сил із Росією в Чорному морі. Про це повідомив командувач Військово-Морських Сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа, інформує 24 Канал.

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Наскільки змінився потенціал Чорноморського флоту Росії

За словами Неїжпапи, якщо порівнювати сили та засоби Чорноморського флоту Росії з ВМС ЗСУ на початку широкомасштабного вторгнення, то ті кораблі та підрозділи становили в середньому дванадцять до одного.

Наразі у зв'язку з надходженням ракетних комплексів та іншого озброєння від країн партнерів, різниця цих потенціалів зменшилась втричі,

– зазначив командувач ВМС.

До того ж Неїжпапа додав, що всі стратегічні підступи до Одеської області під контролем ВМС та інших підрозділів ЗСУ.

Недооцінювати ворожий флот не можна

Як розповіла керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, недооцінювати російського ворога не можна.

"Вони переважають нас втричі. Це говорить про те, що загроза реальна. Вони мають значний потенціал. Але це все ж таки зношеність, тому що ворожі кораблі енергійно використовуються. Це не найновіші кораблі, але вони є різні, і вони мають "Калібри", – наголосила Гуменюк.

Чорноморська флотилія у війні проти України

На момент початку повномасштабного вторгнення в Україну в Росії були переваги за низкою показників, особливою була перевага на воді – у Криму досі базується російська чорноморська флотилія. Зараз корабельне угруповання ворога періодично використовують для завдання терористичних ракетних ударів по Україні.