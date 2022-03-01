Як знищити танк ворога за 20 секунд: відео від ЗСУ
Джерело:"Останній блокпост"
Українські Збройні Сили борються з окупантами вже протягом кількох днів. Наші захисники роблять все, аби знищити якомога більше військової техніки ворога.
Відео того, як вони знищують ворожу бронетехніку, поділились українські бійці. Кадри поширили у соцмережах.
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Дивіться відео знищення танка:
Окупанти перегруповуються та завдають ракетні удари
У ЗСУ розповіли про стан справ 1 березня. Українські військові повідомили, що ворог перегруповується та продовжує завдавати нищівних ракетних ударів. Для нападів на об'єкти цивільної інфраструктури окупанти використовують ДРГ.
Постійні обстріли та авіанальоти – по Харкову: у місті багато цивільних жертв та постраждалих. Угруповання сил оборони Києва продовжує захищати місто, окупантів не підпускають до передмість столиці.