Як ЗСУ нищать ворожі танки: відео, на яке можна дивитися вічно
Джерело:телеграм "Оперативний ЗСУ"
Збройні сили України продовжують знищувати техніку окупантів. На ювелірну роботу наших військових по ворожих колонах можна дивитися вічно.
Російські загарбники зазнають нищівних втрат у війні проти України. Станом на 9 березня вони зокрема втратили 317 танків, 1070 бойових броньованих машин та 49 літаків.
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І цей перелік постійно поповнюється завдяки точній роботі українських військових по ворожих позиціях. Як і поповнюється список речей, на які можна дивитися вічно. Тепер до них належать і кадри палаючої російської техніки. Тож насолоджуйтеся!
Як горить-палає рашистський танк: дивіться відео
Недивно, що в окупантів закінчується нормальна військова техніка. Нещодавно в мережу потрапило відео, на якому орда "перекидає" в Україну автобуси типу ПАЗ-3205 і пасажирські ГАЗелі.
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