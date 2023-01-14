ЗСУ показали унікальні кадри захоплення ворожих позицій біля Бахмута

Російські загарбники не полишають спроб окупувати всю Донецьку область. Наші військові героїчно протистоять ворогу.

У ЗСУ показали унікальні кадри захоплення ворожих позицій і знищення противника на околицях Бахмута.

Варте уваги Світове ЗМІ, описуючи ситуацію в Соледарі, послалось на фейковий телеграм-канал

Вдала робота ЗСУ

Вночі під прикриттям підрозділу вогневої підтримки Сил оборони, оператори ССО України провели штурм опорного пункту, який утримували російські солдати.

Цей опорний пункт раніше утримувався українськими військовими, утім був втрачений внаслідок ворожих атак.

Завдяки професійній злагодженій роботі підрозділ ССО швидко винищив противника, який чинив опір. Позиції ворога перейшли під контроль операторів Сил спеціальних операцій,

– йдеться в повідомлені.

В результаті проведеної операції воїни ССО України знищили 13 і взяли в полон 5 російських військових.

Успішна операція ЗСУ: дивіться відео

Ліквідація вагнерівців

Також у ЗСУ показали успішну ліквідацію вагнерівців

На Бахмутському напрямку аеророзвідка ДПСУ виявила вагнерівців з важким озброєнням. Окупанти ретельно планували захопити нові позиції.

Сили оборони спрацювали на випередження. "Раптовий удар у фланг, і найманці разом з їхніми планами та технікою перетворюються на багаття", – зазначили в ЗСУ.

Як ЗСУ ліквідували вагнерівців: дивіться відео

Як "Піони" нищать ворога під Бахмутом

Також наші військові показали, як нищать ворога САУ 2С7 "Піон".

У ЗСУ зазначають, що артилеристи мають чималий досвід бойового застосування своїх гармат. "Саме вони у перші тижні широкомасштабного вторгнення російських окупантів прицільними залпами зупиняли рух ворожих колон на Київщині та Чернігівщині. Згодом – нищили ворогів на Харківщині.

З результатами нашої діяльності вас щодня люб’язно ознайомлюють зведення ГШ, адже в щоденних втратах ворога завжди присутній наш внесок,

– говорить командир одного із екіпажів.

Робота наших військових: дивіться фото