Як зупинити кровопролиття в Білорусі?
Білоруський народ сказав своє вирішальне слово: Лукашенко повинен піти. Далі – оригінал російською.
По всем нефальсифицированным данным многолетний диктатор потерпел разгромное поражение.
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Лукашенко должен уйти
Экзитполы – и в Беларуси и за ее пределами, протоколы результатов голосования в Минске и за его пределами – показывают одно: кандидат оппозиции Светлана Тихановская получила в 5-6 раз больше голосов, чем напуганный тиран.
Лукашенко должен уйти.
Десятки и сотни тысяч беларусов вышли на улицы, защищая свои голоса, свою страну, самих себя.
Никакая ложь, никакое насилие, никакой ОМОН, никакие войска, никакая жестокость не в состоянии изменить окончательного решения беларусского народа, скандирующего день и ночь:
У-хо-ди!
В Минске пролилась кровь. Отстаивая свободу от диктатуры, погиб человек.
Кровопролитие в Беларуси можно остановить только одним – Лукашенко должен уйти.
Лукашенко может растянуть свою власть еще на какое-то время только одним – еще большим пролитием крови своих соотечественников. Итогом этого станет такой же его конец, что и Чаушеску и Каддафи.
Чтобы спасти свою шкуру, Лукашенко должен уйти.
Завтрашний день у Беларуси может оказаться нелегким, она может столкнуться с опасностью внешней агрессии, интервенции, оккупации. И решать эту проблему будут сами беларусы, отстоявшие свой выбор. Но это будет завтра.
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А сегодня – Лукашенко должен уйти.
Это не просьба. Не приглашение. Не уговоры. Сегодня ни у одного нормального человека – и в Беларуси и во всем мире – нет другого лозунга, нет другого требования, нет другого ультиматума, кроме одного:
Лукашенко должен уйти!