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Як b2b-платформа допоможе малому та середньому бізнесу на Сході

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Як допомогти малому і середньому бізнесу?
Як допомогти малому і середньому бізнесу? / buduysvoe.com

Війна на Сході України нанесла значних збитків малому та середньому бізнесу в регіоні. Перервані торговельні маршрути та проблеми з постачанням ускладнили підбір товару для точок роздрібної торгівлі. У свою чергу це призвело до падіння товарообігу у Донецькій та Луганській областях.

Сьогодні на один сільській населений пункт Луганської області припадає лише 0,19 точок роздрібної торгівлі — і вона займає передостанній показник з усіх регіонів країни. Для порівняння, у Київській області цей коефіцієнт 0,85. Допомогти підприємцям зі Сходу (і не лише) поєднати реалізаторів та постачальників покликана "Вервечка" — нова програма автоматизації закупівлі та збуту продукції.

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Підхід до вирішення проблеми

Автоматизація бізнес-процесів — це світовий тренд. Але чи є він актуальним для територій, що межують з зоною бойових дій? Щоб зрозуміти це, представники Громадської організації "Студена" опитали 30 представників малого та середнього бізнесу, які займаються виготовленням або реалізацією товару. Виявилося, що жоден з підприємців не користується автоматизованими системами продажів. Натомість 67% опитаних зверталися до послуг торгових агентів для пошуку нових замовлень та взаємодії з клієнтами. При цьому половина з опитаних висловила незадоволення якістю роботи торгових агентів. Причиною цього називали низьку компетентність агентів, а також негативний "людський фактор" — помилки, затримки, приписки, пересорт, тощо.

Тому 75% представників роздрібних торговельних точок хотіли б автоматизувати систему пошуку і замовлення товарів. Аби підтримати виробника і реалізатора продукції ГО "Студена" розпочала розробку інтернет-платформи для b2b продажів. Головним її завданням є спростити шляхи взаємодії між виробниками та продавцем, що є дуже актуально для регіону, який, внаслідок конфлікту, втратив налагоджені шляхи комунікації.

Очікування бізнесу від нової інтернет-платформи

На етапі планування проекту фахівцями організації були додатково опитані підприємці, аби з'ясувати, чого вони чекають від впровадження системи:

  • Можливість комплексно працювати з продукцією, клієнтами, логістикою;
  • Можливість збуту товару;
  • Можливість пошуку нових клієнтів;
  • Можливість здійснення платежів через платформу;
  • Наявність ділового месенджера;
  • Мультизадачність;
  • Зручність, простота і зрозумілість інтерфейсу;
  • Зручність та швидкість оформлення замовлень;
  • Можливість розширення власного асортименту, орієнтуючись на ринок;
  • Відкритість інформації про компанію;
  • Можливість залишати та читати відгуки;
  • Легкість орієнтування в інформації;
  • Можливість пошуку за фільтрами.

У ході опитування було з’ясовано, що бізнесмени витрачають багато часу та коштів на пошук клієнта, створення та налагодження клієнтської бази. Клієнтів доводиться шукати на всіх можливих ресурсах, а надалі сподіватися на "сарафанне радіо".

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У чому переваги "Вервечки" для підприємців?

Виробників, постачальників, дистриб'юторів:

  • Персональна сторінка з каталогом товарів, доступна потенційним покупцям у регіонах доставки; вивантаження каталогу товарів.
  • Пошук потенційних покупців, інформування про покупців із запитом на ваш товар у ваших регіонах доставки.
  • Перехід на повністю електронну взаємодію з покупцем;
  • Можливість здійснення електронного документообігу;
  • Статистика по продажам;
  • Миттєве інформування кінцевих покупців про акції і знижки.
  • Просте управління продажами;
  • Миттєвий зворотній зв'язок з покупцями.
  • Рейтинги реалізаторів.

Власників торгівельних точок, гуртових покупців:

  • Автоматичне підтягнення всіх постачальників, які возять необхідний покупцеві товар до даного конкретного місця розташування;
  • Можливість простого замовлення товару, який постачається до місцезнаходження точки продажу;
  • Відстеження актуальних залишків на складах постачальників;
  • Відстеження машин доставки;
  • Можливість автооновлення замовлень;
  • Електронне закриття угод;
  • Актуальна інформація щодо акцій і знижок;
  • Рейтинги постачальників.

Платформа дає немало переваг для дистриб’юторської компанії. Для власників точок продажу — спрощення процесу замовлення товару і добору асортименту. І звісно ж, головними перевагами платформи є зменшення загальних витрат для підприємців, автоматизація бізнес процесів та підвищення ефективності маркетингу

Наразі "Вервечка" знаходиться на етапі розробки, а її офіційний запуск планується на жовтень 2018.

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Автор: Блог Медіа
Теги: Новини України Публікації Війна на Донбасі Гроші Бізнес
Джерело: 24 Канал
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