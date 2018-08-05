Як b2b-платформа допоможе малому та середньому бізнесу на Сході

Війна на Сході України нанесла значних збитків малому та середньому бізнесу в регіоні. Перервані торговельні маршрути та проблеми з постачанням ускладнили підбір товару для точок роздрібної торгівлі. У свою чергу це призвело до падіння товарообігу у Донецькій та Луганській областях.

Сьогодні на один сільській населений пункт Луганської області припадає лише 0,19 точок роздрібної торгівлі — і вона займає передостанній показник з усіх регіонів країни. Для порівняння, у Київській області цей коефіцієнт 0,85. Допомогти підприємцям зі Сходу (і не лише) поєднати реалізаторів та постачальників покликана "Вервечка" — нова програма автоматизації закупівлі та збуту продукції.

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Підхід до вирішення проблеми

Автоматизація бізнес-процесів — це світовий тренд. Але чи є він актуальним для територій, що межують з зоною бойових дій? Щоб зрозуміти це, представники Громадської організації "Студена" опитали 30 представників малого та середнього бізнесу, які займаються виготовленням або реалізацією товару. Виявилося, що жоден з підприємців не користується автоматизованими системами продажів. Натомість 67% опитаних зверталися до послуг торгових агентів для пошуку нових замовлень та взаємодії з клієнтами. При цьому половина з опитаних висловила незадоволення якістю роботи торгових агентів. Причиною цього називали низьку компетентність агентів, а також негативний "людський фактор" — помилки, затримки, приписки, пересорт, тощо.

Тому 75% представників роздрібних торговельних точок хотіли б автоматизувати систему пошуку і замовлення товарів. Аби підтримати виробника і реалізатора продукції ГО "Студена" розпочала розробку інтернет-платформи для b2b продажів. Головним її завданням є спростити шляхи взаємодії між виробниками та продавцем, що є дуже актуально для регіону, який, внаслідок конфлікту, втратив налагоджені шляхи комунікації.

Очікування бізнесу від нової інтернет-платформи

На етапі планування проекту фахівцями організації були додатково опитані підприємці, аби з'ясувати, чого вони чекають від впровадження системи:

Можливість комплексно працювати з продукцією, клієнтами, логістикою;

Можливість збуту товару;

Можливість пошуку нових клієнтів;

Можливість здійснення платежів через платформу;

Наявність ділового месенджера;

Мультизадачність;

Зручність, простота і зрозумілість інтерфейсу;

Зручність та швидкість оформлення замовлень;

Можливість розширення власного асортименту, орієнтуючись на ринок;

Відкритість інформації про компанію;

Можливість залишати та читати відгуки;

Легкість орієнтування в інформації;

Можливість пошуку за фільтрами.

У ході опитування було з’ясовано, що бізнесмени витрачають багато часу та коштів на пошук клієнта, створення та налагодження клієнтської бази. Клієнтів доводиться шукати на всіх можливих ресурсах, а надалі сподіватися на "сарафанне радіо".

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У чому переваги "Вервечки" для підприємців?

Виробників, постачальників, дистриб'юторів:

Персональна сторінка з каталогом товарів, доступна потенційним покупцям у регіонах доставки; вивантаження каталогу товарів.

Пошук потенційних покупців, інформування про покупців із запитом на ваш товар у ваших регіонах доставки.

Перехід на повністю електронну взаємодію з покупцем;

Можливість здійснення електронного документообігу;

Статистика по продажам;

Миттєве інформування кінцевих покупців про акції і знижки.

Просте управління продажами;

Миттєвий зворотній зв'язок з покупцями.

Рейтинги реалізаторів.

Власників торгівельних точок, гуртових покупців:

Автоматичне підтягнення всіх постачальників, які возять необхідний покупцеві товар до даного конкретного місця розташування;

Можливість простого замовлення товару, який постачається до місцезнаходження точки продажу;

Відстеження актуальних залишків на складах постачальників;

Відстеження машин доставки;

Можливість автооновлення замовлень;

Електронне закриття угод;

Актуальна інформація щодо акцій і знижок;

Рейтинги постачальників.

Платформа дає немало переваг для дистриб’юторської компанії. Для власників точок продажу — спрощення процесу замовлення товару і добору асортименту. І звісно ж, головними перевагами платформи є зменшення загальних витрат для підприємців, автоматизація бізнес процесів та підвищення ефективності маркетингу

Наразі "Вервечка" знаходиться на етапі розробки, а її офіційний запуск планується на жовтень 2018.

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