20:01
23 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИВАТБАНК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Палац для Кірріла. Black Jack і Більярд
      Вєсті Кремля
      23:42, 22 травня
      Вєсті.UA: "Скринька Пандори" Зеленського. Гройсман український Крістіан Бейл
      Вєсті.UA
      20:26, 22 травня
      Чому безкоштовні операції в Інституті серця коштують десятки тисяч: скандальні історії
      ЦРУ
      09:00, 22 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, сьогодні
      Телеканал новин 24 Програми Фактор безпеки
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИВАТБАНК

      Як бійці НАТО навчають українських захисників: фото

      Фактор безпеки 188 Читать новость на русском

      Яворівський полігон, або ж Міжнародний центр миротворчості та безпеки – є одним із найбільших в Європі. Повноцінно його почали використовувати лише після початку війни на Сході України.

      Яворівський полігон, або ж Міжнародний центр миротворчості та безпеки – є одним із найбільших в Європі. Повноцінно його почали використовувати лише після початку війни на Сході України.

      Читайте також: НАТО розробили програму, яка може визначити та контролювати смертельний вірус Ебола

      Зокрема, для підготовки українських військових. Сьогодні пріоритетним завданням для української армії є повний перехід на стандарти НАТО.

      Щоб допомогти Україні, у 2015 році в Альянсі в межах програми "Партнерство заради миру і безпеки" вирішили розгорнути багатонаціональну тренувальну групу – Україна. До її складу входять військові інструктори із США, Канади, Польщі, Литви, Великої Британії та Данії.

      яворівський полігон нато
      Навчання на Яворівському полігоні

      55-денний ротаційний вишкіл включає, як надання військовим індивідуальних знань та навичок, так і роботу зі злагодження дій підрозділів. Тут усе за стандартами Альянсу. Замість звичайних трьох, у взводі тепер чотири танки. Умови – максимально наближені до бойових. Керувати технікою, коли повсюди ями та вибоїни – завдання не з простих. Однак, екіпаж легко проходить полосу перешкод.

      Тактичні навчання із застосуванням танків проводять інструктори військ Альянсу. У процес – не втручаються, але пильно стежать. А опісля дають свої поради.

      Нові методики дозволяють швидше опанувати тактику бою, пересування БМП, розвороти башти, враження цілей. Акцент робиться на постійній готовності вступити в бій,
      – зазначив інструктор із технік водіння бронетехніки в складних умовах Ентоні Адамс.

      Ця військово-тренувальна місія відома як "Об’єднана багатонаціональна група з підготовки – Україна" JMTG-U. Навчання – один з елементів практичної допомоги Збройним силам України. А саме підготовка підрозділів ЗСУ відповідно до стандартів і принципів НАТО.

      навчання нато яворівський полігон
      Навчання на Яворівському полігоні

      Країни Альянсу проводять вишкіл разом з українськими бійцями на Яворівському полігоні, на Львівщині. Тренувальна місія була розгорнута у 2015 році. Створена збройними силами п'яти держав-членів НАТО: Сполученими Штатами, як провідною країною, Польщею, Канадою, Данією та Литвою. Крім того, залучати до навчань можуть контингенти і з інших країн Альянсу.

      Заразна Львівщині перебувають військові 101 повітряно-десантної дивізії армії США. До України вони прибули на початку травня. Та вже зазначають, що вражені гостинністю, а також рівнем виконання завдань українськими військовими.

      Читайте також: Кібер-змагання НАТО: українці вчаться і перемагають

      Впродовж дев’яти місяців американські військові обмінюватимуться досвідом з українськими армійцями. На бойовому посту вони змінюють своїх колег – 278-го бронекавалеріського полку Нацгвардії США зі штату Теннессі. Урочиста церемонія ротації відбувається на плацу містечка Центральне.

      Святкування 70-річчя співпраці

      В Києві з’явилася квіткова інсталяція присвячена НАТО. Композицію облаштували на Європейській площі в центрі столиці з нагоди 70-річчя з дня створення Північноатлантичного альянсу.

      За словами представників НАТО та організаторів заходу – створення саме квіткової композиції не випадково, адже – квіти, це символ миру, відтак рішення, якою саме вона має стати, було одностайним.

      Читайте також: "Адаптуються до викликів безпеки": як відбуваються масштабні навчання НАТО

      Захід відбувся з підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні.

      "Україна є одним з найважливіших партнерів НАТО. Стабільність та безпека євроатлантичного простору тісно пов’язана з безпекою України і навпаки", – сказав директор центру інформації та документації НАТО В Україні Барбора Маронкова.

      нато навчання київ
      70-річчя з дня створення Північноатлантичного альянсу

      Європейська площа, де проходили урочисті заходи, цього дня рясніла символікою і прапорами Альянсу. На якусь мить здалося, що стрічка, яку приїхав перерізати особисто заступник Генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки, посол Алехандро Альваргонсалес, це лишень останній протокольній елемент перед тим, як Україна зробить крок у відчинені двері Альянсу.

      За словами посла, колись цей день настане і НАТО дотримається своєї обіцянки. Потн для того Україна має продовжити втілювати важливі реформи.

      Ми вирішили в 2008 році, що одного дня Україна стане членом НАТО, тому що ми хочемо кращого для України. Ви маєте пишатися тим, що вже було досягнуто, але також бути впертими в досягненні майбутніх цілей і працювати над цим день за днем. Боріться з корупцією, реформуйте безпековий сектор, здійснюйте громадський контроль над ним, захищайте незалежність судової гілки влади та її цілісність,
      – сказав Алехандро Альваргонсалес.

      В свою чергу віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Україна не зійде з цього шляху і нагадала, що сьомого лютого в Конституції вдалося закріпити стратегічні цілі України щодо членства в ЄС і НАТО.

      Членство в Альянсі не є якимось ефемерним завданням. Це завдання для роботи великої кількості людей на своїх посадах. Це не питання далекого майбутнього, а дуже конкретне завдання і для державних службовців, і наших військових, і громадських активістів,
      – заявила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

      Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф, як і її колега з Центру НАТО Барбора Маронкова, звернулася до присутніх українською мовою. Прекрасну українську продемонстрував і заступник Посла Канади в Україні Руслан Кац. Обидві амбасади віднедавна є контактними посольствами НАТО в Україні.

      нато україна
      70-річчя з дня створення Північноатлантичного альянсу

      На завершення заходу представники Альянсу нагородили кількох українських громадських активістів і журналістів почесними відзнаками "за внесок у поглиблення співпраці Україна – НАТО".

      blog_ava
      Указ Зеленського про розпуск Ради оскаржили у Верховному суді
      сьогодні
      11775
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Києва НАТО Фактор безпеки Новини Львова
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Дострокові вибори і економіка: чого чекати українцям
      сьогодні , 20:02 Дострокові вибори і економіка: чого чекати українцям
      Яніна Ткачук 6
      Дострокові парламентські вибори в Україні: все, що треба знати
      сьогодні , 18:09 Дострокові парламентські вибори в Україні: все, що треба знати
      2575
      Возвращение Портнова в Украину – пробный камешек в огород Зеленского
      сьогодні , 17:02 Возвращение Портнова в Украину – пробный камешек в огород Зеленского
      Блог Соцмережі 1993
      Стартували вибори до Європарламенту: що треба знати та можливі наслідки для України
      сьогодні , 17:01 Стартували вибори до Європарламенту: що треба знати та можливі наслідки для України
      Світлана Попова 352
      Три сценария президентства Зеленского
      сьогодні , 15:30 Три сценария президентства Зеленского
      Павло Казарін 2102
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук