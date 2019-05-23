Як бійці НАТО навчають українських захисників: фото

Яворівський полігон, або ж Міжнародний центр миротворчості та безпеки – є одним із найбільших в Європі. Повноцінно його почали використовувати лише після початку війни на Сході України.

Яворівський полігон, або ж Міжнародний центр миротворчості та безпеки – є одним із найбільших в Європі. Повноцінно його почали використовувати лише після початку війни на Сході України.

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Зокрема, для підготовки українських військових. Сьогодні пріоритетним завданням для української армії є повний перехід на стандарти НАТО.

Щоб допомогти Україні, у 2015 році в Альянсі в межах програми "Партнерство заради миру і безпеки" вирішили розгорнути багатонаціональну тренувальну групу – Україна. До її складу входять військові інструктори із США, Канади, Польщі, Литви, Великої Британії та Данії.



Навчання на Яворівському полігоні

55-денний ротаційний вишкіл включає, як надання військовим індивідуальних знань та навичок, так і роботу зі злагодження дій підрозділів. Тут усе за стандартами Альянсу. Замість звичайних трьох, у взводі тепер чотири танки. Умови – максимально наближені до бойових. Керувати технікою, коли повсюди ями та вибоїни – завдання не з простих. Однак, екіпаж легко проходить полосу перешкод.

Тактичні навчання із застосуванням танків проводять інструктори військ Альянсу. У процес – не втручаються, але пильно стежать. А опісля дають свої поради.

Нові методики дозволяють швидше опанувати тактику бою, пересування БМП, розвороти башти, враження цілей. Акцент робиться на постійній готовності вступити в бій,

– зазначив інструктор із технік водіння бронетехніки в складних умовах Ентоні Адамс.

Ця військово-тренувальна місія відома як "Об’єднана багатонаціональна група з підготовки – Україна" JMTG-U. Навчання – один з елементів практичної допомоги Збройним силам України. А саме підготовка підрозділів ЗСУ відповідно до стандартів і принципів НАТО.



Навчання на Яворівському полігоні

Країни Альянсу проводять вишкіл разом з українськими бійцями на Яворівському полігоні, на Львівщині. Тренувальна місія була розгорнута у 2015 році. Створена збройними силами п'яти держав-членів НАТО: Сполученими Штатами, як провідною країною, Польщею, Канадою, Данією та Литвою. Крім того, залучати до навчань можуть контингенти і з інших країн Альянсу.

Заразна Львівщині перебувають військові 101 повітряно-десантної дивізії армії США. До України вони прибули на початку травня. Та вже зазначають, що вражені гостинністю, а також рівнем виконання завдань українськими військовими.

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Впродовж дев’яти місяців американські військові обмінюватимуться досвідом з українськими армійцями. На бойовому посту вони змінюють своїх колег – 278-го бронекавалеріського полку Нацгвардії США зі штату Теннессі. Урочиста церемонія ротації відбувається на плацу містечка Центральне.

Святкування 70-річчя співпраці

В Києві з’явилася квіткова інсталяція присвячена НАТО. Композицію облаштували на Європейській площі в центрі столиці з нагоди 70-річчя з дня створення Північноатлантичного альянсу.

За словами представників НАТО та організаторів заходу – створення саме квіткової композиції не випадково, адже – квіти, це символ миру, відтак рішення, якою саме вона має стати, було одностайним.

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Захід відбувся з підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні.

"Україна є одним з найважливіших партнерів НАТО. Стабільність та безпека євроатлантичного простору тісно пов’язана з безпекою України і навпаки", – сказав директор центру інформації та документації НАТО В Україні Барбора Маронкова.



70-річчя з дня створення Північноатлантичного альянсу

Європейська площа, де проходили урочисті заходи, цього дня рясніла символікою і прапорами Альянсу. На якусь мить здалося, що стрічка, яку приїхав перерізати особисто заступник Генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки, посол Алехандро Альваргонсалес, це лишень останній протокольній елемент перед тим, як Україна зробить крок у відчинені двері Альянсу.

За словами посла, колись цей день настане і НАТО дотримається своєї обіцянки. Потн для того Україна має продовжити втілювати важливі реформи.

Ми вирішили в 2008 році, що одного дня Україна стане членом НАТО, тому що ми хочемо кращого для України. Ви маєте пишатися тим, що вже було досягнуто, але також бути впертими в досягненні майбутніх цілей і працювати над цим день за днем. Боріться з корупцією, реформуйте безпековий сектор, здійснюйте громадський контроль над ним, захищайте незалежність судової гілки влади та її цілісність,

– сказав Алехандро Альваргонсалес.

В свою чергу віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Україна не зійде з цього шляху і нагадала, що сьомого лютого в Конституції вдалося закріпити стратегічні цілі України щодо членства в ЄС і НАТО.

Членство в Альянсі не є якимось ефемерним завданням. Це завдання для роботи великої кількості людей на своїх посадах. Це не питання далекого майбутнього, а дуже конкретне завдання і для державних службовців, і наших військових, і громадських активістів,

– заявила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф, як і її колега з Центру НАТО Барбора Маронкова, звернулася до присутніх українською мовою. Прекрасну українську продемонстрував і заступник Посла Канади в Україні Руслан Кац. Обидві амбасади віднедавна є контактними посольствами НАТО в Україні.



70-річчя з дня створення Північноатлантичного альянсу

На завершення заходу представники Альянсу нагородили кількох українських громадських активістів і журналістів почесними відзнаками "за внесок у поглиблення співпраці Україна – НАТО".