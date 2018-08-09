Як допомогти планеті: топ-5 еко-товарів

Підтримати еко-баланс або навіть схилити його в позитивну сторону може кожен. Підтримувати чистоту, використовувати еко-матеріали або вибирати еко-товари – все це також частинки турботи про навколишнє середовище.

Екологи світу б'ють на сполох, адже дослідження показують, що людство використовує більше еко-ресурсів, ніж можна відновити. Українці включаються в світовий тренд по порятунку природи, а еколайф стає нормою для багатьох городян. А українські хендмейдери і локальні бренди створюють товари, які безпечні не тільки для людини, але і для навколишнього середовища. Чим можна замінити пластик і побутову хімію, розповідають експерти сервісу Crafta.ua.

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Еко-сумки

"Пакет не потрібен", – відповідають на касі в супермаркеті люди, яким не байдуже майбутнє планети. Уже зараз в черзі можна зустріти покупців, які складають продукти в еко-сумку. Незабаром питання про заборону поліетиленових пакетів будуть підніматися і на законодавчому рівні. Будучи в тренді, українські хендмейдери і локальні бренди шиють екологічні сумки з натуральних міцних тканин, а прикрашають авторськими принтами або ручним розписом. Такі сумки довговічні і виглядають набагато краще, ніж пакет з логотипом супермаркету.



Еко-сумки модніше і безпечніше для Землі

Натуральна косметика

У косметиці ручної роботи немає агресивних компонентів. Вона не сушить шкіру і не забруднює воду, яка потрапляє в грунт або джерела. Така косметика не тестується на тваринах. Майстри пропонують як звичні гелі, скраби і креми, так і незвичайні засоби на зразок праліне для тіла. Їх створюють на основі рослинних екстрактів, настоїв, масел і т.д.

Натуральна косметика корисніше для вас і планети

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Безпечні іграшки для дітей

Безпечна і екологічна альтернатива пластиковим іграшкам китайського массмаркета – іграшки з натуральних тканин, дерева, картону. Українські хендмейдери пропонують великий вибір від слінгобусів, гризунків і розвиваючих іграшок для малюків, до пазлів, 3Д-конструкторів, будиночків для ляльок і ігрових будиночків-халабуд для дітей старшого віку.



Еко-іграшки порадують дитини і нашу планету

Вироби з перероблених матеріалів

Хендмейдери роблять гарні і практичні речі з того, що зазвичай викидається. Наприклад, шиють сумки та пледи з джинсів, роблять аксесуари з вантажних шкіряних курток, а для створення нових виробів використовують текстильну пряжу, яка вважається відходами на великих виробництвах. Друге життя можна дати навіть "залізкам" – так з металевих труб створюють стильні інтер'єрні світильники.



Відходи можуть перетворитися в красиві і корисні речі

Упаковка з крафтового паперу

Поліетиленова упаковка використовується всього декількох днів або годин, а розкладається десятиліттями. Тому багато українських локальних брендів використовують перероблений крафтовий папір і картон. Покупці отримують красиво упакованн замовлення і не шкодять навколишньому середовищу після того, як розпакують його. Такий спосіб упаковки швидко увійшов в моду.



Еко-упаковка не тільки корисна для екології, а й красива

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