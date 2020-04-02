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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Як карантин вплинув на роботу та доходи українців: дані соцопитування

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      Карантин в Україні: як ситуація вплинула на роботу та доходи українців / "Слово і діло"

      У більшості українців поки не виникали жодні проблеми з роботою через запровадження карантину в Україні у межах боротьби з коронавірусом. Проте є такі, що зазнали й фінансових втрат.

      Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

      До теми Як карантин вплинув на бізнес в Україні: результати опитування

      Згідно з оприлюдненими даними, 79% респондентів взагалі не стикали з жодними проблемами через карантин.

      Натомість 12% переконують, що їм запропонували піти у неоплачувану відпустку. Крім того, 6% запропонували погодитися на зниження зарплати.

      Ще 3% не виплачують зарплату, а 2% запропонували звільнитися через скорочення.


      Які проблеми виникли в Українців через карантин / результати опитування КМІС 

      Опитування КМІС проводив з 27 по 30 березня. Відбувалося це методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

      Опитування проводили у всіх регіонах України, окрім окупованих Криму та Донбасу. Опитували людей віком від 18 років. Загалом опитали 1500 людей.

      Похибка вибірки – з імовірністю 0,95 але не перевищує 3%.

      Зверніть увагу Як українці дотримуються карантину: дані соцопитування

      Україна на карантині: основне

      • Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу у світі запровадили 12 березня. Спершу він мав протривати до 3 квітня, однак згодом уряд вніс корективи у це рішення. Карантин продовжили до 24 квітня.
      • Водночас, з 25 березня в Україні ввели режим надзвичайної ситуації.
      • Верховна Рада 17 березня посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби. Зокрема, тепер ця стаття ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
      • Окрім того, від 16 березня на територію України заборонено в’їзд іноземців, а від 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.
      • 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.
      • 1 квітня в уряді заявили, що вони планують запровадити більш жорсткі заходи безпеки на період карантину в Україні


      По всій Україні – надзвичайна ситуація / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини політики Соціологічне дослідження
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