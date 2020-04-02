Як карантин вплинув на роботу та доходи українців: дані соцопитування
У більшості українців поки не виникали жодні проблеми з роботою через запровадження карантину в Україні у межах боротьби з коронавірусом. Проте є такі, що зазнали й фінансових втрат.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.
До теми Як карантин вплинув на бізнес в Україні: результати опитування
Згідно з оприлюдненими даними, 79% респондентів взагалі не стикали з жодними проблемами через карантин.
Натомість 12% переконують, що їм запропонували піти у неоплачувану відпустку. Крім того, 6% запропонували погодитися на зниження зарплати.
Ще 3% не виплачують зарплату, а 2% запропонували звільнитися через скорочення.
Які проблеми виникли в Українців через карантин / результати опитування КМІС
Опитування КМІС проводив з 27 по 30 березня. Відбувалося це методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
Опитування проводили у всіх регіонах України, окрім окупованих Криму та Донбасу. Опитували людей віком від 18 років. Загалом опитали 1500 людей.
Похибка вибірки – з імовірністю 0,95 але не перевищує 3%.
Зверніть увагу Як українці дотримуються карантину: дані соцопитування
Україна на карантині: основне
- Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу у світі запровадили 12 березня. Спершу він мав протривати до 3 квітня, однак згодом уряд вніс корективи у це рішення. Карантин продовжили до 24 квітня.
- Водночас, з 25 березня в Україні ввели режим надзвичайної ситуації.
- Верховна Рада 17 березня посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби. Зокрема, тепер ця стаття ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
- Окрім того, від 16 березня на територію України заборонено в’їзд іноземців, а від 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.
- 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.
- 1 квітня в уряді заявили, що вони планують запровадити більш жорсткі заходи безпеки на період карантину в Україні
По всій Україні – надзвичайна ситуація / Інфографіка 24 каналу
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