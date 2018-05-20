Як луганський театр не захотів "примиритися з агресором" і тепер став одним із найкращих

Обласний академічний театр не підкорився бойовикам і переїхав на підконтрольну Україні територію, а вже у Сіверодонецьку актори розпочали все з нуля. І всього за кілька років театр у вигнанні став одним з найкращих в країні і активно гастролює.

На міжнародний театральний фестиваль Мельпомена в Таврії з’їхалися актори з 11-ти країн. Та найбільше на цій сцені очікують театр у вигнанні.

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Луганський академічний театр вже понад три роки працює у Сіверодонецьку. Переїхати на підконтрольну Україні територію актори вирішили, коли до Луганська увірвався окупант і місто почали бомбити.



Вистава луганського театру

Володимир Московченко – заслужений діяч мистецтв України. Він віддав театру 26 років, але залишатися в такому Луганську не зміг.

Навколо вже ходили люди зі зброєю, інакше одягнені, з іншою вимовою і вони роздивлялися це дивне місто Луганськ, видно було, що це люди заїжджі,

– розповів художній керівник Луганського обласного драматичного театру Володимир Московченко.

Актори їхали фактично в нікуди, адже на той момент у Сіверодонецьку театр давно не працював. Але їм допомогла держава: для луганчан відбудували споруду колишнього театру драми. За три роки старий новий театр дав 26 вистав у Сіверодонецьку і навіть встигає гастролювати. Актори виступають і на Луганщині, але тільки на підконтрольній Україні території.

В таких містах, як Попасне чи Милове, де дуже близько до лінії розмежування, трішечки страшнувато, але ми розуміємо, що тим людям, які там живуть, це просто необхідно,

– прокоментувала актриса Анастасія Одначева-Пономаренко.

Критики розцінюють позицію луганських акторів як подвиг. Мистецтвознавиця Світлана Максимченко зазначила, що захоплюється цими акторами, адже вони поїхали в дуже важкі умови і наразі успішно працюють.

Щоразу на сцену актори виходять з вірою, що обов’язково гратимуть у Луганську, коли він стане українським.