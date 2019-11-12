Як можна врегулювати проституцію в Україні: детальне пояснення

І знову про проституцію! Чекала кілька днів, аби минув хайп щодо злободенних політичних подій і тепер хочу поділитися радісною новиною – одна з керівних політичних сил Німеччини – партія ХДС/ХСС – заявила про бажання запровадити в країні Шведську модель протидії торгівлі людьми!

Нагадаю, що у світі є три моделі регулювання проституції. Перша – це криміналізація та заборона, друга – легалізація, третя – це Шведська модель.

Детальне пояснення: Небезпеки нелегалізованої проституції – пояснення Супрун

Суть Шведськрї моделі полягає в наступному:



1. Проституйовані особи звільняються від кримінальної відповідальності.

2. Купівля сексу стає злочином, відповідальність несе клієнт.

3. Потужна соціальна підтримка тим, хто хоче вийти з проституції

4. Просвітницька кампанія, закони проти сутенерства й торгівлі людьми.

1999 рік – Швеція

2009 рік – Норвегія та Ісландія

2014 рік – Канада

2015 рік – Північна Ірландія

2016 рік – Франція

2019 рік – Ізраїль

Так виглядає динаміка впровадження Шведської модної в країнах світу. Сподіваюсь, скоро до цього переліку приєднається і Німеччина.

"Німеччина не може бути борделем Європи", – сказала речниця християнських демократів Елізабет Вінкельмаєр-Беккер.

Ми прагнемо запровадити в Німеччині Шведську модель, оскільки багатьох жінок затягують в проституцію обманом, експлуатують і роками порушують їх права найжахливішими способами,

– наголосив заступник голови ХДС/ХСС у Бундестазі Торстен Фрей.

Нагадаю, що в 2002 році проституція в Німеччині була легалізована. Й що країна отримала?

– Обсяг "ринку" зріс на 30%;

– Офіційно працюють 3,5 тис. борделів, але ще стільки ж діють нелегально;

– З'явились мегаборделі в 12 поверхів, де одночасно можуть отримувати "послуги" до тисячі осіб;

– Впроваджують систему "все включено", де поряд з пивом та закусками пропонують безлімітний секс (часто навіть незахищений);

– Побудували безліч боксів більше схожих на загони для худоби, де проституйовані жінки надають "послуги" майже на свіжому повітрі;

– Сексуальна експлуатація жінки досягла незнаних масштабів – аби заробити, їй за добу треба обслужити не менше 6-ти клієнтів;

– 95% осіб залучених до німецької проституції – це не німкені, а жінки зі Східної Європи та Африки. Кожній другій з них немає 21 року;

– Власники борделів не гарантують безпеку та медичний захист проституйованим жінкам, а роблять вигляд, що лише здають їм кімнати в оренду;

– З 400 тисяч проституйованих жінок лише тільки 44 зареєструвались, як незалежні підприємиці. Інші займаються цим нелегально;

– Сукупний оборот німецьких борделів становить 5,475 мільярда євро, а податкові надходження безнадійно відстають від передбачуваного прибутку галузі. В цьому бізнесі переважають "сірі" готівкові розрахунки;

– Все частіше власників борделів притягають до відповідальності за торгівлю людьми та жорстоку експлуатацію жінок.

Німеччина починає усвідомлювати свою помилку й рухатися до Шведської моделі! Більшості стає зрозуміло, що теза "проституція – така сама професія як і будь-яка інша" недієздатна. Насправді проституція – це біль, насильство, приниження та нещадна сексуальна експлуатація!

Це вибиває головний козир з рук лобістів легалізації проституції, бо вони надто часто посилаються на досвід Німеччини. Не дивно, що ті, хто мріє про розвиток бордельної індустрії в Україні, тепер заметушились й намагаються протиснути легалізацію в турборежимі. Якщо їм це вдасться, тоді всі найгірші практики сексуальної експлуатації й торгівлі людьми будуть апробовані в Україні, а потужні "інвестори" галузі стануть статечними й поважними людьми.

P.S. Дехто закидає, що якщо я проти легалізації проституції, то автоматично за кришування цієї сфери силовиками. Давайте не плутати причину хвороби й симптом! Кришування – це симптом, на якому паразитують недобросовісні правоохоронці. І з цим треба жорстко боротися. Але знущання над проституйованою жінкою не стануть меншими, якщо завтра функція кришування перейде від поліціянта до власника борделю. Сексуальна експлуатація та насильство – це і є суть хвороби і саме їх потрібно викорінювати. А Шведська модель якраз і дозволить звести зловживання правоохоронців в цій сфері до мінімуму.

Автор: Ірина Суслова

Джерело: Facebook

Читайте також: Голова Нацполіції підтримує легалізацію проституції