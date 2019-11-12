10:51
12 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ РАСИЗМ НА МАТЧІ ШАХТАР – ДИНАМО ІГОР МАЗУР
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін та штучний інтелект проти бюрократії. Медицина по-російськи
      Вєсті Кремля
      23:07, 11 листопада
      Вєсті.UA: Чому насправді звільнили Геруса? Поплавський покарає "джокера"
      Вєсті.UA
      19:55, 11 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Блоги Блог Соцмережі
      РИНОК ЗЕМЛІ РАСИЗМ НА МАТЧІ ШАХТАР – ДИНАМО ІГОР МАЗУР
      Блог Соцмережі

      Як можна врегулювати проституцію в Україні: детальне пояснення

      788
      Проституція в Україні: легалізація, декриміналізація чи Шведська модель?
      Проституція в Україні: легалізація, декриміналізація чи Шведська модель? / Фото з відкритих джерел

      І знову про проституцію! Чекала кілька днів, аби минув хайп щодо злободенних політичних подій і тепер хочу поділитися радісною новиною – одна з керівних політичних сил Німеччини – партія ХДС/ХСС – заявила про бажання запровадити в країні Шведську модель протидії торгівлі людьми!

      Нагадаю, що у світі є три моделі регулювання проституції. Перша – це криміналізація та заборона, друга – легалізація, третя – це Шведська модель.

      Детальне пояснення: Небезпеки нелегалізованої проституції – пояснення Супрун

      Суть Шведськрї моделі полягає в наступному:

      1. Проституйовані особи звільняються від кримінальної відповідальності.
      2. Купівля сексу стає злочином, відповідальність несе клієнт.
      3. Потужна соціальна підтримка тим, хто хоче вийти з проституції
      4. Просвітницька кампанія, закони проти сутенерства й торгівлі людьми.

      1999 рік – Швеція
      2009 рік – Норвегія та Ісландія
      2014 рік – Канада
      2015 рік – Північна Ірландія
      2016 рік – Франція
      2019 рік – Ізраїль

      Так виглядає динаміка впровадження Шведської модної в країнах світу. Сподіваюсь, скоро до цього переліку приєднається і Німеччина.

      "Німеччина не може бути борделем Європи", – сказала речниця християнських демократів Елізабет Вінкельмаєр-Беккер.

      Ми прагнемо запровадити в Німеччині Шведську модель, оскільки багатьох жінок затягують в проституцію обманом, експлуатують і роками порушують їх права найжахливішими способами,
      – наголосив заступник голови ХДС/ХСС у Бундестазі Торстен Фрей.

      Нагадаю, що в 2002 році проституція в Німеччині була легалізована. Й що країна отримала?

      – Обсяг "ринку" зріс на 30%;
      – Офіційно працюють 3,5 тис. борделів, але ще стільки ж діють нелегально;
      – З'явились мегаборделі в 12 поверхів, де одночасно можуть отримувати "послуги" до тисячі осіб;
      – Впроваджують систему "все включено", де поряд з пивом та закусками пропонують безлімітний секс (часто навіть незахищений);
      – Побудували безліч боксів більше схожих на загони для худоби, де проституйовані жінки надають "послуги" майже на свіжому повітрі;
      – Сексуальна експлуатація жінки досягла незнаних масштабів – аби заробити, їй за добу треба обслужити не менше 6-ти клієнтів;
      – 95% осіб залучених до німецької проституції – це не німкені, а жінки зі Східної Європи та Африки. Кожній другій з них немає 21 року;
      Власники борделів не гарантують безпеку та медичний захист проституйованим жінкам, а роблять вигляд, що лише здають їм кімнати в оренду;
      – З 400 тисяч проституйованих жінок лише тільки 44 зареєструвались, як незалежні підприємиці. Інші займаються цим нелегально;
      – Сукупний оборот німецьких борделів становить 5,475 мільярда євро, а податкові надходження безнадійно відстають від передбачуваного прибутку галузі. В цьому бізнесі переважають "сірі" готівкові розрахунки;
      – Все частіше власників борделів притягають до відповідальності за торгівлю людьми та жорстоку експлуатацію жінок.

      Німеччина починає усвідомлювати свою помилку й рухатися до Шведської моделі! Більшості стає зрозуміло, що теза "проституція – така сама професія як і будь-яка інша" недієздатна. Насправді проституція – це біль, насильство, приниження та нещадна сексуальна експлуатація!

      Це вибиває головний козир з рук лобістів легалізації проституції, бо вони надто часто посилаються на досвід Німеччини. Не дивно, що ті, хто мріє про розвиток бордельної індустрії в Україні, тепер заметушились й намагаються протиснути легалізацію в турборежимі. Якщо їм це вдасться, тоді всі найгірші практики сексуальної експлуатації й торгівлі людьми будуть апробовані в Україні, а потужні "інвестори" галузі стануть статечними й поважними людьми.

      P.S. Дехто закидає, що якщо я проти легалізації проституції, то автоматично за кришування цієї сфери силовиками. Давайте не плутати причину хвороби й симптом! Кришування – це симптом, на якому паразитують недобросовісні правоохоронці. І з цим треба жорстко боротися. Але знущання над проституйованою жінкою не стануть меншими, якщо завтра функція кришування перейде від поліціянта до власника борделю. Сексуальна експлуатація та насильство – це і є суть хвороби і саме їх потрібно викорінювати. А Шведська модель якраз і дозволить звести зловживання правоохоронців в цій сфері до мінімуму.

      Автор: Ірина Суслова
      Джерело: Facebook

      Читайте також: Голова Нацполіції підтримує легалізацію проституції

      blog_ava
      Сніданок у мікрохвильовці: три смачних рецепти
      сьогодні
      6817
      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Секс-скандал Секс
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Влада і насолода": книжка про те, як інші керують нами і як ми керуємо іншими
      сьогодні , 10:00 "Влада і насолода": книжка про те, як інші керують нами і як ми керуємо іншими
      Під обкладинкою 153
      Як можна врегулювати проституцію в Україні: детальне пояснення
      сьогодні , 08:40 Як можна врегулювати проституцію в Україні: детальне пояснення
      Блог Соцмережі 788
      Головні новини 11 листопада: звільнення Геруса, референдум про ринок землі, затримання Пісарука
      сьогодні , 08:01 Головні новини 11 листопада: звільнення Геруса, референдум про ринок землі, затримання Пісарука
      Ірина Вихрущ 2944
      Лукашенко починає "стосунки" з Європою: чи не запізно?
      11 листопада , 22:00 Лукашенко починає "стосунки" з Європою: чи не запізно?
      Блог Медіа 1188
      Великая украинская стена. Михаил Дубинянский – о том, почему отрезать Донбасс не получится
      11 листопада , 21:46 Великая украинская стена. Михаил Дубинянский – о том, почему отрезать Донбасс не получится
      Михайло Дубинянський 4310
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук