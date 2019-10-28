Як помирають льодовики: приголомшливі фото 30-річної давнини та сьогодення

Група науковців з США та Ісландії порівняла фотографії ісландських льодовиків, зроблені у 1980-х і сьогодні. Результати справді шокують.

Як пише BBC, знімки 1980 року, було зроблено за допомогою дослідницького літака. Аби оцінити ступінь танення льодовиків, їх перетворили на 3D-моделі високої роздільної здатності та порівняли з фото, зроблених за допомогою безпілотника у 2019 році.

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Ісландські льодовики за останні 30 років змінилися радикально

За словами доктора Кірана Бакстера, завдяки такому порівнянню можна побачити, як розтанули ісландські льодовики. Також дослідження допоможе привернути увагу суспільства до проблеми.

Якщо ми суттєво не зменшимо нашу залежність від викопного палива, упродовж найближчих ста років залишиться льоду залишиться взагалі мало,

– наголосив науковець.

Проблема танення льодовиків у Ісландії стає все масштабнішою

Метеорологічне бюро Ісландії повідомляє, що з 2000 року льодовики країни відступили на загальну площу близько 750 квадратних кілометрів і в середньому втрачають за рік близько 40 квадратних кілометрів.

Вчені здебільшого досліджували південну частину крижаного покриву льодовика Ватнайокюдль, що є найбільшим у Ісландії. Площа цього природнього утворення складає 7700 квадратних кілометрів, а це 8% території острова.

Науковці сподіваються, що фотографії використають для просвітницьких проектів зі змін клімату

Вчені довели, що льодовики загалом зникають через зміну клімату. І ця проблема є глобальною. В останній доповіді Міжурядової групи експертів зі зміни клімату фахівці прогнозують, що до 2100 року більш дрібні льодовики в Європі, Африці, Андах і Індонезії втратять понад 80% своєї нинішньої маси льоду, якщо викиди вуглецю будуть високими.

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До слова, влітку в Ісландії пройшла церемонія урочистого прощання з льодовиком Окєкудль, який практично зник унаслідок кліматичних змін – те, що колись було гігантським льодовиком, перетворилося на невеликий шматочок льоду на вершині вулкану. Окєкудль було близько 700 років. Льодовик офіційно оголосили загиблим в 2014 році, коли він втратив здатність рухатися.