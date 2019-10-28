07:36
28 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Видовища для прихожан. Лукашенко сходить з розуму
      Вєсті Кремля
      19:14, 26 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Чому Луценко поїхав до Лондона. Як Азаров готується до Геловіну
      Вєсті.UA
      17:55, 26 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ

      Як помирають льодовики: приголомшливі фото 30-річної давнини та сьогодення

      604 Читать новость на русском
      Учені з допомогою старих фото показали танення льодовиків
      Учені з допомогою старих фото показали танення льодовиків / Соцмережі

      Група науковців з США та Ісландії порівняла фотографії ісландських льодовиків, зроблені у 1980-х і сьогодні. Результати справді шокують.

      Як пише BBC, знімки 1980 року, було зроблено за допомогою дослідницького літака. Аби оцінити ступінь танення льодовиків, їх перетворили на 3D-моделі високої роздільної здатності та порівняли з фото, зроблених за допомогою безпілотника у 2019 році.

      Важливо! У Швейцарії влаштували "поминки" льодовику, який розтанув: фото

      Ісландські льодовики за останні 30 років змінилися радикально 

      За словами доктора Кірана Бакстера, завдяки такому порівнянню можна побачити, як розтанули ісландські льодовики. Також дослідження допоможе привернути увагу суспільства до проблеми.

      Якщо ми суттєво не зменшимо нашу залежність від викопного палива, упродовж найближчих ста років залишиться льоду залишиться взагалі мало,
      – наголосив науковець.

      Проблема танення льодовиків у Ісландії стає все масштабнішою

      Метеорологічне бюро Ісландії повідомляє, що з 2000 року льодовики країни відступили на загальну площу близько 750 квадратних кілометрів і в середньому втрачають за рік близько 40 квадратних кілометрів.

      Вчені здебільшого досліджували південну частину крижаного покриву льодовика Ватнайокюдль, що є найбільшим у Ісландії. Площа цього природнього утворення складає 7700 квадратних кілометрів, а це 8% території острова.

      Науковці сподіваються, що фотографії використають для просвітницьких проектів зі змін клімату

      Вчені довели, що льодовики загалом зникають через зміну клімату. І ця проблема є глобальною. В останній доповіді Міжурядової групи експертів зі зміни клімату фахівці прогнозують, що до 2100 року більш дрібні льодовики в Європі, Африці, Андах і Індонезії втратять понад 80% своєї нинішньої маси льоду, якщо викиди вуглецю будуть високими.

      Зверніть увагу! Як зміниться планета після повного танення льодовиків: промовисті фото

      До слова, влітку в Ісландії пройшла церемонія урочистого прощання з льодовиком Окєкудль, який практично зник унаслідок кліматичних змін –  те, що колись було гігантським льодовиком, перетворилося на невеликий шматочок льоду на вершині вулкану. Окєкудль було близько 700 років. Льодовик офіційно оголосили загиблим в 2014 році, коли він втратив здатність рухатися.

      blog_ava
      Прогноз погоди на 28 жовтня: в Україну суне поступове похолодання і дощі
      сьогодні
      1501
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Екологія Ісландія Наука Глобальне потепління клімат
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 27 жовтня: розмова Зеленського з добровольцями і смерть головного терориста "ІД"
      27 жовтня , 22:30 Головні новини 27 жовтня: розмова Зеленського з добровольцями і смерть головного терориста "ІД"
      Емал Набі 1661
      Корупційний скандал "слуг", хто візьме Київщину та Кремль відповість за війну: блоги тижня
      27 жовтня , 22:00 Корупційний скандал "слуг", хто візьме Київщину та Кремль відповість за війну: блоги тижня
      Блоги тижня 509
      Російські снайпери на Донбасі, вантажівка з трупами та заселення Криму росіянами – відео тижня
      27 жовтня , 19:31 Російські снайпери на Донбасі, вантажівка з трупами та заселення Криму росіянами – відео тижня
      Ольга Грамчук 1430
      Чому Росії не потрібен мир на Донбасі, – думки експертів
      27 жовтня , 19:30 Чому Росії не потрібен мир на Донбасі, – думки експертів
      Уляна Верстюк 2748
      История о тех, кого кормили сказками о коммунизме
      27 жовтня , 19:00 История о тех, кого кормили сказками о коммунизме
      Максим Мирович 1262
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук