Как умирают ледники: потрясающие фото 30-летней давности и настоящего

Группа ученых из США и Исландии сравнила фотографии исландских ледников, сделанных в 1980-х и сегодня. Результаты действительно шокируют.

Как пишет BBC, снимки 1980 года были сделаны с помощью исследовательского самолета. Чтобы оценить степень таяния ледников, их превратили в 3D-модели высокого разрешения и сравнили с фото, сделанными с помощью беспилотника в 2019 году.

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Исландские ледники за последние 30 лет изменились радикально

По словам доктора Кирана Бакстера, благодаря такому сравнению можно увидеть, как растаяли исландские ледники. Также исследование поможет привлечь внимание общества к проблеме.

Если мы существенно не уменьшим нашу зависимость от ископаемого топлива, в течение ближайших ста лет льда останется вообще мало,

– отметил ученый.

Проблема таяния ледников в Исландии становится все масштабнее

Метеорологическое бюро Исландии сообщает, что с 2000 года ледники страны отступили на общую площадь около 750 квадратных километров и в среднем теряют в год около 40 квадратных километров.

Ученые основном исследовали южную часть ледяного покрова ледника Ватнайокюдль, являющегося крупнейшим в Исландии. Площадь этого природного образования составляет 7700 квадратных километров, а это 8% территории острова.

Ученые надеются, что фотографии используют для просветительских проектов по изменению климата

Ученые доказали, что ледники вообще исчезают из-за изменения климата. И эта проблема глобальна. В последнем докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата специалисты прогнозируют, что к 2100 году более мелкие ледники в Европе, Африке, Андах и Индонезии потеряют более 80% своей нынешней массы льда, если выбросы углерода будут высокими.

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К слову, летом в Исландии прошла церемония торжественного прощания с ледником Окекудль, который практически исчез вследствие климатических изменений – то, что когда-то было гигантским ледником, превратилось в небольшой кусочек льда на вершине вулкана. Окекудлю было около 700 лет. Ледник официально объявили погибшим в 2014 году, когда он потерял способность двигаться.