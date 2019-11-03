Як повернути гроші вкладників в українські банки: порада експерта

Щоб повернути довіру українців до банків, необхідно, аби держава гарантувала 100% компенсацію банківських вкладів у випадку ліквідації фінустанови. Таку думку 24 каналу висловив голова Асоціації платників податків Грігол Катамадзе.

"Після того, що відбулось в Україні з 2014-го по 2018 роки, коли масово закривалися банки і люди втрачали великі гроші, переконати вкладників повернути кошти в фінустанови вкрай важко. Бо українець відніс у банк 2 або 5 мільйонів, потім установа збанкрутувала, і вкладнику повернули лише гарантованих 200 тисяч", – каже Катамадзе.

До речі: Фурса пояснив, де в Україні гроші найбільше оминають бюджет

Аби змінити цю ситуацію потрібно ухвалювати відповідні закони, вважає експерт.

На початковому етапі, наприклад, держава могла би законодавчо гарантувати повернення 100% внесених банківських вкладів у випадку ліквідації фінустанови. Якщо це зробити, тоді в державні банки принесуть гроші та з'явиться конкуренція,

– переконаний Грігол Катамадзе.



Гроші українців необхідно повернути в банки / Фото GettyImages

Експерт додає, що одразу неможливо змусити зробити такий крок комерційні банки, але якщо регулятор правильно спрацює, тоді й вони долучаться.

"До речі, в Грузії – потужний банківський сектор, – відзначив Катамадзе. – Це дало можливість витримати російську агресію. Під час активної фази російсько-грузинської війни лише один день були зачинені банки. Тоді жодної копійки ніхто з фінустанов не забрав. Банківський сектор витримав, бо він був правильно сформований".

На часі: Легалізація тіньових доходів: що передбачає законопроєкт "Слуги народу"

Хто такий Грігол Катамадзе? Грузинський дипломат і громадський діяч. У 1998-2000 роках – заступник міністра оборони Грузії з питань військової політики і міжнародного співробітництва, перший цивільний заступник міністра оборони. 2000-2007 і 2009-2013 роки – Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні. 2007-2008 роки – заступник міністра закордонних справ Грузії. Зараз – президент ВГО "Асоціація платників податків України".

Про те, як грузинські банки "пережили" російську агресію, – читайте в ексклюзивному інтерв'ю з експосолом Грузії в Україні Гріголом Катамадзе