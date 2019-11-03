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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Як повернути гроші вкладників в українські банки: порада експерта

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      Гроші мають "працювати"
      Гроші мають "працювати" / Фото GettyImages

      Щоб повернути довіру українців до банків, необхідно, аби держава гарантувала 100% компенсацію банківських вкладів у випадку ліквідації фінустанови. Таку думку 24 каналу висловив голова Асоціації платників податків Грігол Катамадзе.

      "Після того, що відбулось в Україні з 2014-го по 2018 роки, коли масово закривалися банки і люди втрачали великі гроші, переконати вкладників повернути кошти в фінустанови вкрай важко. Бо українець відніс у банк 2 або 5 мільйонів, потім установа збанкрутувала, і вкладнику повернули лише гарантованих 200 тисяч", – каже Катамадзе.

      До речі: Фурса пояснив, де в Україні гроші найбільше оминають бюджет

      Аби змінити цю ситуацію потрібно ухвалювати відповідні закони, вважає експерт.

      На початковому етапі, наприклад, держава могла би законодавчо гарантувати повернення 100% внесених банківських вкладів у випадку ліквідації фінустанови. Якщо це зробити, тоді в державні банки принесуть гроші та з'явиться конкуренція,
      – переконаний Грігол Катамадзе.

      гроші, повернути вклади в банки
      Гроші українців необхідно повернути в банки / Фото GettyImages 

      Експерт додає, що одразу неможливо змусити зробити такий крок комерційні банки, але якщо регулятор правильно спрацює, тоді й вони долучаться.

      "До речі, в Грузії – потужний банківський сектор, – відзначив Катамадзе. – Це дало можливість витримати російську агресію. Під час активної фази російсько-грузинської війни лише один день були зачинені банки. Тоді жодної копійки ніхто з фінустанов не забрав. Банківський сектор витримав, бо він був правильно сформований".

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      Хто такий Грігол Катамадзе? Грузинський дипломат і громадський діяч. У 1998-2000 роках – заступник міністра оборони Грузії з питань військової політики і міжнародного співробітництва, перший цивільний заступник міністра оборони. 2000-2007 і 2009-2013 роки – Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні. 2007-2008 роки – заступник міністра закордонних справ Грузії. Зараз – президент ВГО "Асоціація платників податків України".

      Про те, як грузинські банки "пережили" російську агресію, – читайте в ексклюзивному інтерв'ю з експосолом Грузії в Україні Гріголом Катамадзе

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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Податковий кодекс Публікації Гроші Банки Боргова криза
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