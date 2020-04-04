Як працює бізнес в Україні в умовах карантину

На час карантину підприємці пропонують свої послуги через мережу. Проте не всім пощастило підлаштуватися до нових реалій й надалі заробляти. А деякі навіть нарощують свої потужності.

Непогано йдуть справи у власників служб доставки. Такі компанії за період карантину фіксують значний приріст попиту. Проте вони шукають співробітників на доставку продуктів: потрібні і кур'єри, і ті, хто збиратиме замовлення у магазинах.

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Попит на послуги доставки зріс на 80%. У відповідних компаніях ствердили, що зараз ажіотаж трохи спав, у порівнянні з лютим 2020 року. А от магазини власники вимушено зачинили. Більшість із них перейшли в онлайн-режим. Вони скаржаться, що продажі в шоурумах впали.

Офлайн-продажі складали значну частину, понад 90% прибутку. І відповідно, з початку карантину ми втратили обіг. Онлайн-продажі ще залишились, але, на жаль, вони недотягують до тих, що були на докарантинний період,

– розповів фінансовий директор магазину Сергій Лінський.



Сергій Лінський / Фото 24 канал

Бізнесмени кажуть, якщо люди після карантину купуватимуть українське – це допоможе підприємцям. На державну підтримку великих сподівань немає. За їхніми словами, так званий антикризовий закон на практиці неефективний. А мораторій на планові перевірки – декларативна міра, адже більшість малого і середнього бізнесу закриті і перевіряти фактично нікого.



Які фінансові полегшення діють на час карантину / Інфографіка 24 каналу

Уряд відтермінував податкові штрафи до кінця травня. Але вірогідність того, що за цей час підприємці, які закриті на карантин, зможуть щось заробити – майже нульова.

Що відомо про антикризовий закон?Парламент ухвалив закон, який має захистити бізнес, послабити податкове навантаження, змінити процедури виплати соціальної допомоги, відтермінувати подання звітів тощо.



Проте у частині про скасування плати оренди для підприємств, які не працюють через карантин, змінили формулювання зі "звільняється" на "може бути звільнений від плати".