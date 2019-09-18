Як прості села самотужки знаходять на свій розвиток мільйони: покрокова інструкція

"Кожного року змінюються райони-переможці конкурсу", – розповів Олександр Ганущин, голова Львівської обласної ради. Громади змагаються між собою, і це є правильним.



Олександр Ганущин – голова ЛОР

"Раніше люди думали: "Ну чого я буду подаватись на той конкурс, якщо там за мене все і так вирішать. Дайте нам просто. Допоможіть нам просто". Зрозуміло, що допомогти в режимі на тисячу об’єктів не можна, бо просто заплутаєшся. Мешканці самостійно готують заявки, складаються грошима, оформлюють проєктно-технічну документацію. Це все відбувається без посередництва влади й таким чином ми маємо набагато більше помічників, які допомагають нам творити зміни на краще", – зазначив Ганущин.

Які проєкти перемагають найчастіше?За статистикою освітні проєкти є лідерами за кількістю заявок. Опісля йдуть дошкільні заклади, культура, охорона здоров’я та благоустрій.

34-та школа міста Львова майже щороку перемагає у конкурсі проєктів місцевого розвитку. Засновано школу ще у 1886 році. Ця школа – одна з перших у Львові, де навчання велося українською мовою.

"Першим проєктом в нашій школі був капітальний ремонт подвір’я, із встановленням гідроізоляційного покриття. Будівля стара і було замокання підвальних приміщень", – згадала Наталя Гречан, заступниця директора 34-ї школи.



Наталія Гречан – заступниця директора 34-ї школи

Ще одним проєктом школи є стежка імені Маркіяна Шашкевича, на чию честь названа школа. На уроках фізкультури стежка перетворюється на бігову доріжку. Біля стежки також розміщено меморіал зі згадкою першої проповіді Шашкевича українською мовою.



Стежка імені Маркіяна Шашкевича – один з проєктів 34-ї школи

Стежка імені Маркіяна Шашкевича – один з проєктів 34-ї школи

Селище Брюховичі, що неподалік Львова теж часто бере участь у конкурсі. Минулого року там вдалось встановити відеокамери для підвищення безпеки на вулицях.