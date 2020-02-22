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      Як прожити на президентську мінімалку: ділиться Путін

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      Путін "обнадіяв" людей в Петербурзі / GettyImages

      Спробуйте-но гідно, по-президентськи, прожити на 720 тис. рублів у місяць! Коли навіть у щойно призначеного нового прем'єра Мішустіна дохід в кілька разів більше!

      Как прожить на 10,8 тысяч рублей в месяц, спросила у Путина питерская жительница и пожаловалась на невозможность прокормиться на прожиточный минимум. Путин согласился, что "очень трудно", а в ответ на реплику собеседницы, что зарплата президента намного больше, не нашел ничего лучшего, как сказать, что у него не самая большая зарплата в стране.

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      И в самом деле, какая бестактность! Попробуйте-ка достойно, по-президентски, прожить на 720 тыс. руб. в месяц! Когда даже у только что назначенного нового премьера Мишустина доход в несколько раз больше!

      О главах госкорпораций, куда Путин делегировал своих друзей, и говорить нечего. Миллер качает с "Газпрома" в свой кошелек 2,21 млн руб. в день. Сечин получает в день с "Роснефти" 5 млн. У жены главы "Ростеха" Чемезова квартирка напротив Кремля в "Four season" за 5 млрд рублей. Госбанкир Костин в состоянии обеспечить достойную крышу над головой и подруге сердца Наиле Аскер-заде (недвижимое имущество журналистки госТВ оценивается в $50 млн ), и официальной жене Наталье Гордеевой – у той 500-метровая квартирка более чем за миллиард рублей в "Гранатном паласе" у Патриарших и еще 230-метровая каморка в Шведском тупике в т.н. "доме друзей президента".

      Там, кстати, кроме министра Лаврова есть апартаменты у еще одного старого путинского приятеля Геннадия Тимченко. Этот скромный гражданин Финляндии только за последние 10 лет увеличил свое состояние в 12 раз до $22,7 млрд.

      А у Путина ни богатой жены, как у Мишустина, ни собачек с личным самолетом, как у экс-вице-премьера, ныне главы ВЭБа Шувалова, и в бизнесе президент тоже не работал. Хорошо, что государство щедро оплачивает его представительские расходы. А то пришлось бы, как какому-нибудь Зеленскому в Париже, приезжать на встречу с коллегами-президентами на жалком "Рено", предоставленном принимающей стороной .

      И так у Путина одна из самых маленьких президентских зарплат: почти в 3 раза меньше, чем у президента США. Правда, зарплата Трампа (как официальный миллиардер, он от нее отказался) больше американской минималки (меньше платить работнику нельзя по закону) в 26,6 раза. А разрыв между официальным доходом Путина и МРОТ почти 60 раз.

      Зато, как успокоил несознательную гражданочку Путин, у нас "целая программа поддержки семей с детьми... Большая программа".

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      Автор: СерпомПо
      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Публікації Гроші Зарплата Михайло Мішустін Мінімальна зарплата
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