Як скоротити дефіцит пенсійного бюджету: думка економіста

Вирішити проблему дефіциту бюджету можна виключно економічними методами – підвищенням заробітних плат і створенням нових робочих місць. Сьогодні середня частка зарплати економіці України становить 13,1% усіх виробничих витрат, аналогічний показник у країнах ЄС – 45%.

Таку думку в коментарі 24 каналу висловив кандидат економічних наук, викладач Запорізького національного університету Костянтин Денисов.

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"У реальному секторі вітчизняної економіки (аграрні, промислові та будівельні підприємства) – видатки на зарплату не перевищують 10%. Резерви для підвищення заробітних плат і їх частки у собівартості продукції слід шукати головним чином в енергозбереженні, що дозволить заощаджені гроші спрямувати на соціально-трудову сферу", – уточнив експерт.

На переконання Денисова, нові робочі місця – нові платники внесків до Пенсійного фонду. Від початку дії Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (01.01.2004), кількість зайнятого в економіці населення працездатного віку скоротилася на 3,2 мільйони осіб; штатних працівників – ще більше, а саме на 3,6 мільйона осіб.

Отже, слід змінювати чинну систему субсидіювання нових робочих місць, спрощувати умови ведення дрібного та малого бізнесу, стимулювати самозайнятість населення,

– наголосив науковець.

Тактичним кроком для зниження дефіциту Пенсійного фонду Денисов також назвав встановлення п’ятикратної різниці між мінімальною та максимальною пенсією, що виплачується через солідарну систему.

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