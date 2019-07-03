Як студенти борються з корупцією в університеті Шевченка

Київський національний університет імені Шевченка вважається одним з найкращих ВНЗ України, однак і його не оминула корупція. Співорганізатори акції "Ні Портнову в КНУ" розповіли, як студенти борються з корупцією та чому вигідніше просто мовчати.

У прямому ефірі програми "Он воно як" вони розповіли, що найрезонанснішою організацією, яка боролася з корупцією в університеті, була "ШеваПіл".

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Як сказав співорганізатор акції "Ні Портнову в КНУ" Мирон Гордійчук, наразі питання боротьби з корупцією в університеті закрито.

Інколи на акції протесту виходять двоє-трьоє людей, які у підсумку, частіше за все, не закінчують навчання. Це ж сталося і з учасниками "Шевапіл". Але знову ж таки, можна скати, що ті студенти просто не склали сесію,

– наголосив Мирон.

Що відомо про організацію "ШеваПіл"?"Шевапіл" – це студентська організація, що займалася розслідуваннями корупції в університеті імені Шевченка. Вона складалася з ініціативних студентів, що окрім розслідування корупції, висували студентські ініціативи, які покращили б життя в університеті. Після ґрунтовних доказів хабарів учасників акції виключили з ВНЗ.



Університет імені Шевченка

Як пояснив співорганізатор акції "Ні Портнову в КНУ" Олег Слабоспицький, радянська модель в університеті й досі живе, у більшості випадків є так звані вічні ректори та декани. Вони обіймають свої посади не один десяток рік.

Навіть якщо трапиться викладач, який каже, що піде проти системи, то у більшості випадків ця ж система його і з'їдає. Адже більшість викладачів працюють в університеті не один і не два роки, і загалом не готові до ґрунтовних змін в структурі ВНЗ,

– додав Слабоспицький.