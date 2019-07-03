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      Як студенти борються з корупцією в університеті Шевченка

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      Київський національний університет імені Шевченка
      Київський національний університет імені Шевченка / www.pravda.com.ua

      Київський національний університет імені Шевченка вважається одним з найкращих ВНЗ України, однак і його не оминула корупція. Співорганізатори акції "Ні Портнову в КНУ" розповіли, як студенти борються з корупцією та чому вигідніше просто мовчати.

      У прямому ефірі програми "Он воно як" вони розповіли, що найрезонанснішою організацією, яка боролася з корупцією в університеті, була "ШеваПіл".

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      Як сказав співорганізатор акції "Ні Портнову в КНУ" Мирон Гордійчук, наразі питання боротьби з корупцією в університеті закрито. 

      Інколи на акції протесту виходять двоє-трьоє людей, які у підсумку, частіше за все, не закінчують навчання. Це ж сталося і з учасниками "Шевапіл". Але знову ж таки, можна скати, що ті студенти просто не склали сесію,
      – наголосив Мирон.

      Що відомо про організацію "ШеваПіл"?"Шевапіл" – це студентська організація, що займалася розслідуваннями корупції в університеті імені Шевченка. Вона складалася з ініціативних студентів, що окрім розслідування корупції, висували студентські ініціативи, які покращили б життя в університеті. Після ґрунтовних доказів хабарів учасників акції виключили з ВНЗ.


      Університет імені Шевченка

      Як пояснив співорганізатор акції "Ні Портнову в КНУ" Олег Слабоспицький, радянська модель в університеті й досі живе, у більшості випадків є так звані вічні ректори та декани. Вони обіймають свої посади не один десяток рік.

      Навіть якщо трапиться викладач, який каже, що піде проти системи, то у більшості випадків ця ж система його і з'їдає. Адже більшість викладачів працюють в університеті не один і не два роки, і загалом не готові до ґрунтовних змін в структурі ВНЗ,
      – додав Слабоспицький.

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      Теги: Новини України Розслідування Новини Києва Студенти Скандал Хабар Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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